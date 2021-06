La giovanissima Federica è giunta ormai all’ottavo mese di gravidanza: primo bebè in arrivo, attesa festa grande a Mediaset.

È giunta quasi allo scadere della sua gravidanza, la giovanissima Federica. Convolata a nozze, dopo un fidanzamento più che decennale, la bellissima ragazza sta per realizzare uno dei più grandi sogni di ciascuna donna: diventare mamma. Attualmente, è all’ottavo mese di gravidanza. E, come mostrato dalle ultimissime fotografie del settimanale ‘Chi”, è più bella che mai. Di chi parliamo? Semplice: Federica Fumagalli! Il suo nome non vi è nuovo? Avete pienamente ragione: lei è la moglie di Luigi Berlusconi, figlio del grandissimo Silvio Berlusconi.

Leggi anche –> “Diventerà papà”, indiscrezione choc: la famosa coppia sarebbe in attesa del primo figlio

Luigi Berlusconi e Federica Fumagalli sono convolati a nozze nell’Ottobre scorso con una cerimonia riservatissima. Adesso, a distanza di poco meno di un anno dal loro si, sono pronti a diventare genitori. Attualmente, come dicevamo, la giovanissima Federica è in dolce attesa. Ed, in particolare, è all’ottavo mese di gravidanza!

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Federica Fumagalli è all’ottavo mese di gravidanza: festa grandissima a Mediaset

Senza alcun dubbio, è attesa una grande festa in casa Mediaset. Federica Fumagalli è all’ottavo mese di gravidanza. Ciò significa che, tra poco più di un mese, la giovanissima e Luigi Berlusconi diventeranno genitori per la prima volta in assoluto di un dolcissimo maschietto. La notizia, lo sappiamo benissimo, ha fatto il giro del web qualche mese dopo il loro matrimonio. Adesso, ad immortalare la coppia qualche settimana prima del parto, è proprio il giornale “Chi”. Sulle pagine del numero di questa settimana della rivista, infatti, sono immortalati i due piccioncini mentre si godono una piacevolissima e rilassante vacanza a Porto Rotondo, in Sardegna.

Non sappiamo quando sia previsto la data ultima della gravidanza. E quando, quindi, Berlusconi Junior verrà al mondo. Una cosa è certa, però: tutti i membri della sua famiglia non vedono l’ora di conoscere il nuovo arrivato.

Insomma, mancano ancora pochissime settimane. E, finalmente, Federica Fumagalli metterà al mondo il suo primogenito. Cosa succederà in casa Mediaset? Non lo sappiamo! Fatto sta che, senza alcun dubbio, sarà una festa davvero grandissima! Tanti auguri!