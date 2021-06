Un vero e proprio dolorosissimo lutto per la famosissima attrice: la tragica notizia è appena arrivata, cos’è esattamente successo.

Un spiacevolissimo evento: l’amatissima attrice è la protagonista di un tragico lutto. La notizia è stata appresa qualche ora fa. E, in un vero e proprio batter baleno, ha fatto il giro del web. Cos’è esattamente successo? E, soprattutto, di chi stiamo parlando? Ebbene: facciamo riferimento alla bellissima e giovanissima Blake Lively, la famosa Serena Van der Woodsen di “Gossip Girl”. Da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che, proprio nelle scorse ore, sia venuto a mancare il suo papà.

Leggi anche –> Blake Lively: ricordate il meraviglioso film che l’ha resa celebre prima di “Gossip Girl”?

Stando da come si legge sul web, quindi, sembrerebbe che Ernie Lively, padre della famosa Blake, sia venuto a mancare proprio nel corso delle scorse ore. Una notizia davvero spiacevole, da come si può chiaramente comprendere. E che, senza alcun dubbio, avrà lasciato attoniti tutti i suoi ammiratori. Anche perché, così come sua figlia, anche il buon Erlie era un famosissimo ed apprezzatissimo attore. Scopriamo, però, cos’è esattamente accaduto!

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Blake Lively, grave lutto per l’attrice: è morto il suo papà, cos’è successo

Al momento, nessuno dei diretti interessati ha proferito parole. Anche se seguitissima su Instagram, infatti, al momento Blake Lively non ha affatto proferito parole sul tragico lutto che l’ha colpita. Fatto sta che, da come si legge sul web, sembrerebbe che, proprio nelle scorse ore, sia venuto a mancare suo padre Ernie. Il suo nome non vi risulta affatto nuovo? Avete più che ragione: così come la famosa Serena Van der Woodsen di “Gossip Girl”, anche il buon Liverly era conosciutissimo ed amatissimo per le sue doti da attore. L’abbiamo visto recitare, ad esempio, in “Baywatch”, “X-Files”, “La signora in giallo” e in tantissime altre serie televisive di successo.

Cos’è, però, esattamente accaduto? Non abbiamo molte notizie in merito, sia chiaro. Da quanto si legge sul web, però, sembrerebbe che Ernie Lively, il 3 Giugno scorso, abbia avuto un arresto cardiaco. E che, proprio nelle scorse ore, sia morto in seguito ad alcune complicazioni dovute proprio a questo.

Un lutto davvero dolorosissimo, da come si può chiaramente comprendere. Noi tutti ci stringiamo attorno la famiglia Lively.