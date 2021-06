Proprio sul suo canale social ufficiale, Jovanotti ha dato uno splendido annuncio a sorpresa ai suoi sostenitori: cosa accadrà?

Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, Jovanotti. Vera e propria star della musica italiana, il buon Lorenzo Cherubini vanta di un successo davvero clamoroso. E, diciamoci la verità, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Voce di tantissimi singoli clamorosi ed incredibili, Jovanotti è uno dei cantautori italiani più amati ed apprezzati della musica italiana.

Proprio qualche ora fa, attraverso un post condiviso sulle sue pagine social ufficiale, Jovanotti non ha affatto potuto fare a meno di condividere con il suo pubblico uno splendido annuncio. Di che cosa si tratta esattamente? Ovviamente, vi mostreremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, la novità in arrivo è talmente clamorosa ed incredibile che, in un vero e proprio batter baleno, ha scatenato la reazione dei suoi sostenitori. Di che cosa parliamo con esattezza? Volete proprio saperlo? Vi accontentiamo immediatamente!

Jovanotti, l’annuncio è appena arrivato: pubblico attonito

L’annuncio è davvero fantastico, ve lo assicuriamo. E, com’è giusto che sia, Jovanotti non ha affatto potuto fare a meno di condividerlo con il suo pubblico social. Proprio qualche ora, sia attraverso un post Instagram che Facebook, Lorenzo Cherubini ha voluto comunicare ai suoi sostenitori, ammiratori e fan una novità in arrivo davvero straordinaria. Badate bene, però: le sorprese, però, non sono affatto terminate qui. Perché sì, la sorpresa riguarda Jovanotti in persona. Ma non solo.

“Per me è un onore immenso aver scritto per uno dei migliori di sempre, una leggenda per ogni generazione, e un uomo dal quale io imparo ogni secondo qualcosa”, ha scritto Jovanotti a corredo di questa foto spettacolare che annuncia l’arrivo di un nuovo singolo. Cosa significa, però, esattamente? Ebbene: tra qualche ora, uscirà un nuovo tormentone. Però, badate bene: non sarà Lorenzo Cherubini a cantarlo, bensì proprio lui. Stiamo parlando di Gianni Morandi! Avete letto proprio bene, si! “La cosa paradossale è che ho dato a Morandi uno dei miei pezzi preferiti tra quelli che avevo in cantiere, e quando la ascolto con la sua voce sento di appartenere all’energia di sto pezzo di rocknroll acrobatico più che se l’avessi cantata io”, ha continuato a dire.

A questo punto, però, ci chiediamo: quando uscirà questo capolavoro? Ebbene: tra pochissime ore. Proprio Venerdì 11 Giugno, sarà disponibile “L’Allegria”.

Noi non vediamo l’ora di ascoltarla, voi?