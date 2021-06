Lorella Cuccarini pubblica spesso immagini mentre si trova nella sua meravigliosa casa: alcune dettagli, ve lo diciamo, lasciano senza parole.

Negli ultimi tempi, abbiamo avuto il piacere di vedere Lorella Cuccarini in una veste diversa dal suo solito, ovvero quella di maestra di danza nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Proprio qui, la bella conduttrice, ci ha sorpreso con i suoi modi di fare, cercando di aiutare i ragazzi scelti il più possibile.

La maestra di danza, ad inizio programma, si è lasciata coinvolgere dal talento, come ormai è noto, di Rosa, Martina e successivamente di Alessandro, tanto da portarli fino al serale. Ed è proprio durante questa seconda fase del talent che la Cuccarini, insieme ad Arisa, ci ha sorpreso, destreggiandosi in performance spettacolari. Sappiamo, Lorella è molto attiva sui social, e spesso pubblica immagini bellissime; attraverso i post resi noti su instagram, abbiamo avuto modo di scoprire alcuni particolari della sua casa, almeno così dovrebbe essere.

Lorella Cuccarini, avete mai visto la sua casa? Quel ‘dettaglio’ è pazzesco

Tra i personaggi del mondo dello spettacolo molto attivi sui social, non possiamo non citare Lorella Cuccarini. La bella conduttrice, soltanto da qualche settimana, ha concluso il suo percorso di maestra di danza, all’interno della scuola più spiata d’Italia, Amici di Maria De Filippi.

Ma sembrerebbe, attraverso i vari post resi noti su instagram che, Lorella sia già all’opera con qualche nuovo progetto. Non solo, oltre alle novità professionali rese pubbliche, la conduttrice, spesso, pubblica scatti particolari, in cui, con uno sguardo attento, possiamo osservare alcuni spazi della sua casa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lorella Cuccarini (@lcuccarini)



Non sono molti, certo, ma già dai minimi particolari, possiamo notare dettagli bellissimi. Nelle foto che vi mostriamo, potete voi stessi osservare Lorella seduta su un divano, dai colori luminosi, con dietro, sembrerebbe, ci siano delle tende, di un colore molto intenso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lorella Cuccarini (@lcuccarini)



Nella foto di sopra, la conduttrice si trova in compagnia di suo marito, e qui, è possibile vedere delle scale, dove lei è poggiata, e sono presenti, dando uno sguardo più avanti, anche qualche metro più indietro, e in ultimo, non possiamo non notare i dettagli che fanno parte dello spazio intorno: sono meravigliosi!