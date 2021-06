Mara Venier non andrà in onda con il suo Domenica In la prossima domenica, 13 giugno. Ecco le sue parole, come sta

Sono giorni difficili per la ‘Zia’ d’Italia. Un intervento ai denti le sta causando non pochi problemi di salute. Mara Venier si trova a letto tra antibiotici e cortisone, come ha spiegato al Corriere. L’incubo per la conduttrice di Rai Uno è iniziato lo scorso 31 maggio: un’operazione in uno studio dentistico a Roma durata circa 8 ore le ha causato una lesione al nervo. Ora è a riposo, con una paresi facciale: sono ore davvero difficili per la celebre conduttrice. Tutti i suoi fan, tutti gli italiani pregano per una pronta guarigione ma intanto si chiedono se potrà esserci domenica 13 giugno in tv, alla conduzione del suo show domenicale. La Venier ha risposto a Il Corriere.

LEGGI ANCHE Mara Venier preoccupa il pubblico: “Sto vivendo un incubo”, messaggio da pelle d’oca

Mara Venier, salta Domenica In: “Le mie giornate sono terribili”

Mara Venier non andrà in onda domenica con il suo Domenica In. “Proprio non ce la faccio” ha confessato. La celebre conduttrice televisiva, la Zia degli italiani, è a letto a lottare contro un terribile male al viso: si ritrova con una paresi per via di un intervento sbagliato ai denti.

Le sue giornate sono terribili, ha raccontato a Il Corriere. Ecco le sue parole: “Voglio pensare a curarmi. Le mie giornate sono terribili: qui a casa a Roma, mangio solo gelati, parlo poco, non dormo la notte, ho continui attacchi di panico. Venerdì ho un altro controllo, altri esami. La vita cambiata. Come se fossi in anestesia totale. Però spero di riuscire ad andare in onda domenica 20 giugno”.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Auguriamo alla celebre conduttrice televisiva una pronta guarigione. Siamo sicuri che si rimetterà al più presto e che ritornerà presto alla conduzione del suo programma, tanto amato dagli italiani.