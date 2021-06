Nuova avventura per il celebre conduttore televisivo, Maurizio Costanzo: è entrato a far parte dell’AS Roma. Ecco il suo nuovo ruolo!

Incredibile novità per il celebre giornalista e conduttore televisivo, volto noto della tv italiana. Il marito di Maria de Filippi, classe ’38, è un grande tutto fare! Oltre a condurre i suoi celebri talk show, è anche un insegnante: con Ateneo Impresa ha creato una scuola di comunicazione dove insegna un metodo esclusivo depositato che coniuga tecniche di comunicazione relazionale e d’impresa con nuovi format. E grazie alla sua cultura, alla sua grande passione, è diventato responsabile per le strategie di comunicazione della AS Roma. A far sapere la bellissima notizia è lo stesso giornalista, con una breve nota. Ecco le sue parole!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Nuova avventura per Maurizio Costanzo: il clamoroso annuncio a sorpresa

Maurizio Costanzo con una breve nota ha ufficializzato il suo nuovo ruolo di responsabile per le strategie di comunicazione della società sportiva Roma. E’ davvero felice di essere entrato a far parte del team e di aver trasformato la sua passione in lavoro.

“Ho firmato un accordo con l’AS Roma come responsabile di strategie della comunicazione. Darò il mio contributo per spiegare bene Roma e i romani e per cercare di ricostruire il clima di amore con i tifosi verso la Roma. È bello fare di una passione una professione” sono le parole del celebre giornalista e conduttore.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE Maurizio Costanzo e Maria De Filippi, ‘Sotto stretta sorveglianza’: pazzesco retroscena

Si tratta di un grandissimo nuovo ingresso in società completamente inatteso: già la scelta del nuovo allenatore, José Mourinho, ha fatto sorridere tutti i tifosi! Presto entreranno a far parte della squadra nuovi grandi giocatori, sembra esser vicino alla Roma il centrocampista Granit Xhaka dell’Arsenal. E mentre si pensa al calciomercato, Costanzo ha firmato con la società giallorossa: è lui il nuovo responsabile per le strategie di comunicazione della società.