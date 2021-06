Apre il Temporary Cafè Nespresso x Chiara Ferragni a Milano: conoscete già i prezzi del menù ? Vi sveliamo tutte le curiosità!

Chiara Ferragni non smette mai di stupire i suoi milioni di fan in tutto il mondo. La famosa imprenditrice digitale entra anche nel mondo del caffè! Nel centro di Milano, a due passi dal Duomo, è nato uno spazio iconico dedicato a Nespresso X Chiara Ferragni Temporary Caffè. Si tratta di un piccolo spazio allestito in Piazza del Carmine 1 che ha come protagonista il caffè! C’è una speciale ricetta format, i colori pop sono ispirati all’estate: tutto in quel luogo richiama lo stile della famosa influencer. Il suo marchio iconico, l’occhio, è affiancato al monogramma di Nepresso: il Temporary Cafè accoglierà i clienti dal 10 giugno al 18 luglio! Abbiamo pescato il menù del nuovo spazio nato targato Chiara Ferragni: volete conoscere i prezzi?

Nespresso X Chiara Ferragni, apre il Temporary Cafè a Milano: conoscete i prezzi del menù?

Chiara Ferragni x Nespresso: ha aperto un nuovo Temporary Cafè a Milano che porta il nome della famosa imprenditrice digitale. Dal 10 giugno al 18 luglio i fan ed i clienti potranno assaporare le specialità firmate Chiara Ferragni a due passi dal Duomo. Ma cosa c’è nel menù del nuovo temporary cafè? C’è chi pensava a caffè super costosi: non è così!

Leggiamo sulla foto del menù che circola sul web che un caffè servito in tazza da asporto costa 1,50 euro. Il cappuccino? Giusto un euro in più! Per i più curiosi, il caffè creato con una ricetta speciale ideata da Chiara Ferragni costa sei euro. Cosa c’è in questo ‘caffè speciale’? Latte di cocco, zucchero rosa e marshmallow! E’ il portale Leggo a rivelare questo dettaglio!

Insomma, non ci resta che provarlo! La collaborazione con Nepresso è nata nel segno della sostenibilità e dell’empowerment femminile.