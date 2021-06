Paola Di Benedetto e Federico Rossi si sono lasciati: dopo giorni di voci insistenti su una loro rottura, è arrivato l’annuncio ufficiale.

Una notizia davvero spiacevole. E che, senza alcun dubbio, lascerà tutti i loro ammiratori davvero senza parole. Purtroppo, però, è la realtà dei fatti: Paola Di Benedetto e Federico Rossi si sono lasciati definitivamente! Erano già da diversi giorni che, come sapete, rincorrevano voci su una loro presunta rottura. I due, infatti, era diverso tempo che non apparivano più insieme sui social. E, proprio recentemente, l’ex vincitrice del GF Vip era stata avvistata in barca con Stefano De Martino ed altri amici. Adesso, a quanto pare, è arrivata proprio la conferma.

A dare l’annuncio ufficiale a tutti i loro ammiratori, è stata proprio Paola Di Benedetto! Con un’Instagram Stories condivisa sulla sua pagina social ufficiale, l’ex Madre Natura di Ciao Darwin ha rivelato la rottura con Federico Rossi. Cos’è esattamente successo? E, soprattutto, perché si sono lasciati? Scopriamo cos’è successo!

Federico Rossi e Paola Di Benedetto si sono lasciati, ora è ufficiale: cos’è successo

Adesso è proprio ufficiale: Paola Di Benedetto e Federico Rossi si sono lasciati definitivamente! Sappiamo benissimo che, già circa due anni fa, la coppia aveva deciso di prendersi un periodo di pausa. Per poi ritornare insieme, più innamorati di prima, qualche mese dopo. Da quel momento, è passato poco meno di un anno. Eppure, adesso sembrerebbe che la loro scelta di separarsi sia proprio definitiva. A comunicare la rottura, come dicevamo precedentemente, è stata la diretta interessata. Qualche istante fa, attraverso un’Instagram Stories caricata sui social, l’ex Madre Natura ha dato proprio l’annuncio ufficiale.

“In questi tre anni ci siamo amati tanto e ci sono stati alti e bassi”, ha scritto Paola Di Benedetto per comunicare la rottura con Federico Rossi. Continuando a dire, inoltre, di essere giunti entrambi alla consapevolezza di voler proseguire la loro vita da soli. A determinare la loro rottura, come sottolineato dalla diretta interessata, alcun “terzo incomodo” o tanto altro ancora. Piuttosto, soltanto una storia d’amore giunta al termine.

