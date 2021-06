Rosa Perrotta ha annunciato di essere incinta del suo secondo figlio: sul suo canale social, le prime parole dopo l’annuncio a sorpresa.

Erano diversi mesi che si rincorrevano voci su una seconda gravidanza di Rosa Perrotta, eppure soltanto qualche ora fa ne abbiamo avuto la conferma. L’ex amatissima tronista di Uomini e Donne diventerà di nuovo mamma. A distanza di poco meno di due anni dalla nascita del piccolo Domenico Ethan Tartaglione, i due piccioncini diventeranno nuovamente genitori. Una notizia davvero splendida, da come si può chiaramente comprendere. E che, com’è giusto che sia, ha reso felici ed entusiasti milioni e milioni di suoi sostenitori.

Rosa Perrotta è incinta del suo secondo bambino. E, com’è giusto che sia, è al settimo cielo. Nonostante sia un periodo super impegnativo per lei, l’ex tronista di Uomini e Donne vive nuovamente uno dei periodi più belli che una donna possa vivere: sta per diventare mamma. Le prime settimane di gravidanza, come raccontato anche dalla diretta interessata, non sono state affatto facili. Ecco le sue parole.

Rosa Perrotta incinta: “Le prime settimane sono state dure”, cos’è successo

A distanza di qualche ora dall’annuncio a sorpresa, Rosa Perrotta ha rotto il silenzio. Ed ha iniziato a raccontare qualche cosa sulla sua seconda gravidanza. Non sappiamo a che mese sia e, soprattutto, per quando è previsto il parto, sia chiaro. Fatto sta che, stando a quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe che le prime settimane non siano state affatto facili.

“Le prime settimane sono state veramente molto dure”, ha iniziato a dire Rosa Perrotta. Continuando poi a dire: “Dure a livelli che con Dodo è stata una vera passeggiata. Nonostante, ricordate, anche con lui sono stata molto male”. Non sappiamo esattamente cosa sia successo. Fino a questo momento, infatti, l’ex tronista non è affatto scesa nei dettagli. Anzi, ha rivelato ai suoi sostenitori di voler mettere una box delle domande su Instagram giorno dopo giorno in modo da poter rispondere ad ogni cosa con calma.

Noi siamo davvero contentissimi che Rosa Perrotta sia incinta. Ed auguriamo a lei e alla sua splendida famiglia tutta la felicità.