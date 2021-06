Terence Hill lascia Don Matteo, svelato il motivo: le parole del figlio

Terence Hill lascia Don Matteo, la notizia è ormai ufficiale: a distanza di giorni, però, è stato svelato anche il motivo

Don Matteo è una delle serie televisive più amate dagli italiani. La serie è prodotta dalla Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction ed è andata in onda per la prima volta su Rai Uno il 7 gennaio 2000. Con le sue dodici stagioni è la serie televisiva più longeva della televisione italiana. Presto arriverà la tredicesima stagione, l’ultima con Terence Hill. La tredicesima stagione sarà ambientata a Spoleto.

Terence Hill lascia Don Matteo: svelato il motivo

La tredicesima stagione sarà l’ultima con protagonista Terence Hill nel ruolo di Don Matteo. L’addio del famoso attore ha creato malumori tra i telespettatori. La serie tv è divenuta celebre proprio grazie al personaggio del prete interpretato dal braccio destro del compianto Bud Spencer. La notizia del suo addio ha dunque mandato nello sconforto i fan della serie tv.

A distanza di giorni, Jell Hill, figlio di Terence, ha svelato il motivo dell’abbandono del padre. Jess ha rilasciato un’intervista al settimanale Di Più dichiarando: “Sente il bisogno di dedicarsi ad altro e anche di trascorrere più tempo con mia mamma. Queste serie lo impegnano per lunghi mesi sul set. Papà non è più un ragazzino, anche se sembra infaticabile. Farà altre cose, meno impegnative. Accanto a mia madre ora mio padre è pronto a lasciare la tonaca di Don Matteo”.

L’attore è sposato dal 1967 con Lori Zwicklbauer, donna statunitense di origini tedesche, dalla quale ha avuto appunto un figlio, Jess, nel 1969. La coppia adottò anche un altro bambino, Ross Hill, nato nel 1973 e deceduto nel 1990 a seguito di un incidente stradale in Massachusetts. Dopo aver vissuto negli Stati Uniti per più di 30 anni con la moglie, si è stabilito definitivamente a Gubbio, complici anche le lunghe permanenze per i set della serie televisiva Don Matteo.