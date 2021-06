Fuga d’amore a Zanzibar per Mauro Icardi e Wanda Nara: immagini sui social davvero spettacolari, avete notato anche voi? Impressionante!

In attesa della ripresa del campionato, Mauro Icardi e Wanda Nara hanno deciso di concedersi una “luna di miele” a Zanzibar. Convolati a nozze il 27 Maggio del 2017, la coppia è più unita ed innamorata che mai. Ed è proprio per questo motivo che, in questi giorni, sono i protagonisti di una super e rilassante vacanza. Attivissimi sui loro canali social, i due piccioncini non perdono occasione di poter mostrare al loro pubblico le immagini di questa strepitosa vacanza.

Tra foto che ritraggono la location, la sabbia super chiarissima, mare cristallino e un cibo coi fiocchi, la coppia rende partecipi costantemente i loro sostenitori su questa strepitosa. Lo hanno fatto anche qualche ora fa. Soprattutto, la bella Wanda Nara. Quando, in piena notte, ha mostrato un dettaglio davvero clamoroso di questo loro soggiorno a Zanzibar. Di che cosa parliamo esattamente? Scopriamolo!

Wanda Nara a Zanzibar, “luna di miele” con Mauro Icardi: spunta un “dettaglio” impressionante

Una “luna di miele” davvero da sogno, quella che in questi ultimi giorni Wanda Nara e Mauro Icardi stanno trascorrendo a Zanzibar. E di cui, come dicevamo precedentemente, stanno rendendo partecipi i loro adorati sostenitori. Ce ne da, ad esempio, la conferma una delle ultime Instagram Stories che, sul suo canale social ufficiale, la bellissima argentina ha condiviso sul suo canale social ufficiale.

Dopo le immagini che ritraggono suo marito nelle acque cristalline di Zanzibar, la gita in barca, l’incontro ravvicinato con alcune stelle marine, piatti deliziosi e molto altro ancora, Wanda Nara non ha affatto potuto mostrare un dettaglio “clamoroso” di questa loro vacanza. Di che cosa stiamo parlando esattamente? Dateci un po’ un’occhiata molto più da vicino:

Avete visto proprio bene, si! Sembrerebbe che, proprio nello stesso luogo dove soggiornano, ci sia una piacevolissima vasca idromassaggio ad accoglierli. E a rendere, soprattutto, la loro vacanza ancora più rilassante di quanto non lo sia già. Diteci la verità: chi è che non ne vorrebbe una nella propria stanza?