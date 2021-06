Amici 20, arriva l’incontro tanto atteso: finalmente di nuovo insieme! Gli scatti apparsi sui social fanno impazzire i fan.

La ventesima edizione di Amici si è conclusa da circa un mese, ma i protagonisti del talent show continuano ad essere al centro dell’attenzione. Si, perché i fan non hanno alcuna intenzione di smettere di seguirli e, attraverso i social, continuano a supportare i loro beniamini. Ma non solo gli allievi! Anche i mitici prof, che mai come quest’anno sono stati protagonisti assoluti del talent, anche nel serale. E proprio qualche ora fa, sul profilo Instagram di una delle insegnanti, sono apparse alcune foto che hanno scatenato il web.

Di chi parliamo? Di Lorella Cuccarini, insegnate di ballo ad Amici 20. La prof si è ricongiunta con una delle sue allieve preferite: il post ha ottenuto migliaia di likes e commenti. Guardiamolo insieme!

Amici 20, arriva l’incontro tanto atteso: Lorella Cuccarini e Rosa Di Grazia si rivedono!

“Mamma Chioccia e la sua pulcina”. È questa la didascalia dell’ultimo post pubblicato da Lorella Cuccarini sul suo profilo di Instagram. Un post in cui viene immortalato un incontro davvero emozionante. La prof di Amici 20, infatti, ha rivisto una delle sue allieve del talent, Rosa Di Grazia! Un legame splendido, quello nato tra la concorrente e la sua insegnante. Un legame che prosegue anche al termine del programma; ecco gli scatti che hanno fatto impazzire i fan:

Una pioggia di likes per la reunion, e tantissimi commenti, tra cui quello di Elena D’Amario e Raffaele Renda, anche lui concorrenti di Amici 20. Il post è stato condiviso anche da Rosa nelle sue stories, cha ha scritto “Nel cuore”:

E voi, avete seguito il percorso della bella napoletana ad Amici 20? Nel frattempo, i casting per la prossima edizione del talent di Maria De Filippi sono già partiti!