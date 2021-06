Qui era solo un ragazzino, riuscite a riconoscerlo? Oggi è un amatissimo personaggio tv, volto di Amici di Maria De Filippi.

Sono tanti i vip che, attraverso i propri profili social, condividono con i followers foto e video del passato. Scatti da bambini, dei tempi della scuola o degli inizi della carriera. E poco tempo fa, in tema col debutto della Nazionale Italiana in Euro 2020, un personaggio amatissimo ha condiviso una foto in cui è in “versione calciatore”.

“E pensare che avrei potuto essere uno di voi se qualcuno avesse capito il mio talento bestiale nel calcio”, scrive come didascalia allo scatto…Guardatelo bene: avete capito di chi si tratta? Ve lo sveliamo noi!

Qui era solo un ragazzino, riuscite a riconoscerlo? È un amatissimo volto di Amici

Guardate bene questa foto: riuscite a riconoscere il personaggio che l’ha appena condivisa? Con la sua solita ironia, ha voluto gridare così “Forza azzurri”, in occasione del match di apertura degli Europei, Italia Turchia. Ebbene, vi diamo un piccolo indizio: è uno dei personaggio più amati di Amici di Maria De Filippi. Si, proprio così, è Rudy Zerbi:

Il professore di canto del talent show di Canale 5 ha condiviso uno scatto in cui è quasi irriconoscibile: soprattutto a causa della folta chioma riccia che Rudy sfoggiava all’epoca.

E voi, avevate riconosciuto il mitico insegnante di Amici? A proposito, i casting della prossima edizione, la 21 esima, del talent show sono aperti. Noi non vediamo l’ora di scoprire da chi sarà composta la nuova classe e, soprattutto, di sapere se Rudy Zerby e company saranno riconfermati come prof di canto e ballo. Nella ventesima edizione, le new entry Arisa e Lorella Cuccarini hanno convinto il pubblico: torneranno anche per il prossimo anno?