Ha interpretato Andy nella famosa serie televisiva “Streghe”, lo ricordate? Dopo 22 anni dal suo addio, l’attore si mostra proprio così.

Insieme a Beverly Hills 90210 e Dawson’s Creek, anche Streghe è stata una delle serie televisive portanti degli anni ’90. Concentrata sulle avventure di tre splendide sorelle che, per puro caso, scoprono di avere dei poteri magici, la serie ha iniziato ad incantare milioni di telespettatori nel lontano 1998. Ed ha smesso di farlo nel 2006.

Nel corso di questi otto anni, però, il pubblico di Streghe ha avuto l’opportunità di conoscere diversi personaggi. Dopo la morte di Prue, ad esempio, Phoebe e Piper hanno scoperto di avere un’altra sorella, Paige. Ma non solo. Senza alcun dubbio, vi ricorderete di lui: stiamo parlando proprio di Andy. Colonna portante della prima stagione della serie televisiva, l’attore ha conquistato l’attenzione di tutti anche per la sua storia d’amore con la bella Prue. È proprio per questo motivo che la sua morte, causata da un demone, è stato un vero e proprio trauma per gli appassionati della serie. A distanza di 22 anni dal suo “addio”, però, com’è cambiato?

Streghe, ricordate Andy? Dopo 22 anni è proprio così

Era esattamente il ventunesimo episodio della prima stagione di Streghe quando Andy, giovane poliziotto e fidanzato di Prue, veniva ammazzato da Tempus, un demone che dava fortemente la caccia alle sorella Halliwell. Un finale di stagione, senza alcun dubbio, davvero clamoroso. E che ha lasciato senza parole tutti i telespettatori della serie televisiva.

Ebbene: dalla morte di Andy in Streghe sono passati esattamente 22 anni, ma com’è cambiato il suo attore? Ebbene: procediamo con ordine! L’interprete che ha vestito i panni di Andy si chiama Ted King. E, stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che, dopo Streghe, abbia preso parte ad altre e numerose serie televisive.

Com’è diventato, però, oggi? Ebbene: sembrerebbe che il tempo per il famoso Andy non sia affatto passato. E ce ne danno conferma le foto che sono spuntate sul suo canale social ufficiale. Guardate un po’ qui:

Insomma, barba a parte, Ted King non è assolutamente cambiato negli anni. Siete d’accordo?