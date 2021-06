Il vincitore dell’Isola dei Famosi, Awed, racconta un retroscena inedito: “Mi sono spaventato”, ecco le sue parole

La quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi è stata vinta da Awed. Lo youtubber, sbarcato dal giorno zero in Honduras, ha sbaragliato la concorrenza, portando la vittoria a casa. Simone Paciello, nome all’anagrafe del naufrago, ha vinto in finale contro Valentina Persia (seconda classificata) e Andrea Cerioli (terzo classificato). Al televoto non c’è stato scampo né per Valentina né per Andrea. Simone era già amatissimo dal pubblico, soprattutto dai più giovani, ma grazie all’esperienza in Honduras è riuscito ad unire l’Italia, conquistando anche la fetta di pubblico più adulta.

Awed, retroscena inedito sull’Isola dei Famosi: l’ha raccontato solo adesso

Simone Paciello, in arte Awed, è il vincitore della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Il giovane, di professione youtubber, è riuscito a trionfare nel reality show di Canale 5, battendo tutti gli altri naufraghi. Una volta tornato in Italia, Paciello ha ringraziato i suoi fan che l’hanno portato alla vittoria. Il napoletano ha pubblicato una foto della sua esperienza in Honduras ed ha parlato anche del suo ‘stato fisico’.

In Honduras, infatti, Awed è dimagrito molto e le sue condizioni destavano timore tra i fan. Paciello ha raccontato che anche lui ha temuto il peggio: “Mi sono spaventato“, svelando che in qualche circostanza ha pensato addirittura di ritirarsi. “Ero arrivato al punto che ogni mattina mi svegliavo” – racconta l’ex naufrago – “e pensavo: ‘Sono arrivato allo stremo delle mie forze, non ne posso più’ “. Una vocina però gli diceva di stringere i denti e alla fine la sensazione si è rivelata positiva. Il napoletano ha stretto i denti ed ha trionfato nella quindicesima edizione del reality show

Paciello poi conclude dicendo: “Quest’esperienza mi ha aiutato tantissimo ad ACCETTARMI.

Mi accetto quindi mi piaccio. Accettatevi sempre per quello che siete, nessuno è realmente sbagliato”.