Un telefilm amatissimo andato in onda su Disney Channel che ha appassionato bambini e adolescenti: ricordate Frankie di “Sleepover Club”, cosa fa oggi e com’è cambiata la bella Caitlin Stasey?

Sleepover Club è stata una serie amatissima che ha appassionato bambini e adolescenti. La storia di un gruppo di giovani adolescenti che si ritrovano ad affrontare problemi, ostacoli, gioie e dolore della vita quotidiana. A fare da collante la loro amicizia indissolubile, sincera, piena d’affetto e pronta a superare qualsiasi cosa. Ovviamente, le dolci protagoniste si ritrovano anche a tenere a bada i loro “antagonisti” in una serie di avventure divertenti e istruttive. La leader del gruppo, Frankie, era interpretata dalla bella Caitlin Stasey: avete visto com’è cambiata oggi? Com’è diventata e cosa fa, scopriamolo insieme!

Caitlin Stasey: com’è oggi la Frankie di “Sleepover Club”?

Di origini australiane, la bella interprete è nata nel 1990. Fin da piccolissima studia ballo, canto e recitazione. “Sleepover Club” è stato il suo trampolino di lancio, la serie che ha fatto conoscere al pubblico il suo talento. L’abbiamo poi vista in “Neighbours”. Caitlin Sytasey ha preso parte anche a diverse pellicole cinematografiche, come “Il domani che verrà”.

A regalarle, però, immenso successo è una particolare e amatissima serie tv ha cui ha preso parte negli ultimi anni. La bella attrice ha interpretato il ruolo di una nobildonna in un format a carattere storico. Avete capito di che parliamo? Ebbene, Caitlin Stasey ha prestato il volto alla ribelle, coraggiosa e dolce “Kenna” di “Reign”, serie tv incentrata sulla vita di Mary Stuart. Siete curiosi di vedere com’è cambiata dai tempi di “Sleepover Club”? Ecco uno scatto dal suo seguitissimo profilo Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caitlin Stasey (@caitlinstasey)

Davvero bellissima, non trovate? Caitlin Stasey è molto cresciuta ed è diventata una giovane donna piena di fascino ed eleganza. Non ci resta che aspettare per scoprire quale sarà il suo prossimo progetto!