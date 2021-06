Cristina Chiabotto, avete mai visto sua sorella? Sui social, spuntano alcuni scatti insieme: anche lei è davvero meravigliosa!

Correva esattamente l’edizione del 2004 quando Cristina Chiabotto, più bella che mai, non soltanto prendeva parte al concorso di bellezza di Salsomaggiore Terme, ma riusciva anche a vincerlo. In “gara” con altre 99 ragazze davvero splendide, la giovanissima modella ha incantato tutta la giuria e il pubblico da casa. Riuscendo, quindi, ad ottenere la fascia di più bella d’Italia. Da quel momento, sono passati esattamente 17 anni. E il successo della Chiabotto è davvero alle stelle. Cosa sappiamo, però, esattamente su di lei? Recentemente, ad esempio, è diventata mamma per la prima volta. Però, avete mai visto sua sorella?

Cosa sappiamo della sorella di Cristina Chiabotto? Ebbene: lei si chiama Serena. E, spulciando con attenzione il suo profilo Instagram, possiamo dirvi con certezza che le due ragazze sono davvero identiche. A questo punto, vi chiediamo: voi l’avete mai vista? Ci pensiamo noi a mostrarvela, state tranquilli!

Cristina Chiabotto, avete mai visto sua sorella? Lei si chiama Serena ed è bellissima!

Sul suo canale social ufficiale, Cristina Chiabotto è davvero attivissima. È proprio per questo motivo che, alcuni giorni fa, non ha affatto potuto fare a meno di taggare sua sorella in alcune delle sue Instagram Stories. Ecco, voi l’avete mai vista? Se la risposta è negativa, state tranquilli: ci pensiamo noi a mostrarvela! Prima di farlo, però, scopriamo insieme come si chiama, quanti anni ha e cosa fa nella vita.

La sorella di Cristina Chiabotto si chiama Serena. E, come dicevamo precedentemente, anche lei vanta di una bellezza e semplicità davvero straordinaria. Da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che tra le due giovanissime ragazze ci siano ben sette anni di differenza. Serena, infatti, è nata nel 1993. Eppure, nonostante questo, le due hanno un rapporto davvero splendido. E ce lo confermano le foto che, spulciando con attenzione i loro profili social, siamo riusciti a rintracciare. Stando a quanto si apprende dal web, inoltre, sembrerebbe che Serena abbia intenzione di diventare un magistrato. Ed è per questo che, da quanto si legge, attualmente studia Giurisprudenza. Eccola:

Sono davvero bellissime, vero?