Dal Grande Fratello ViP a Temptation Island: arriva un’indiscrezione bomba sull’amatissima coppia.

Ci siamo! Manca davvero pochissimo all’inizio di una nuova edizione di Temptation Island. Il docu reality di Canale 5 dedicato all’amore dovrebbe partire a fine giugno e noi non vediamo l’ora di scoprire chi saranno le coppie che si metteranno in gioco. Stando alle ultime indiscrezioni, si tratterebbe di coppie sconosciute: l’edizione, condotta da Filippo Bisciglia, sarà completamente “Nip”. Ci sarà anche una versione “Vip”?

Non è ancora chiaro se, al termine dell’edizione che sta per iniziare, ci sarà anche la versione dedicata alle coppie famose. Quel che è certo, però, è che un’ex concorrete del GF Vip 5 sarebbe super pronta a partecipare al programma targato Maria De Filippi e mettere alla prova la sua relazione. Di chi si tratta? Scopriamolo insieme!

Dal Grande Fratello ViP a Temptation Island: Guenda Goria sarebbe pronta a mettere alla prova il suo amore con Mirko

Siete pronti per Temptation Island? Nuove coppie, nuovi tentatori e tentatrici e soprattutto nuovi falò! Il docu reality di Canale 5 partirà a breve e noi non vediamo l’ora di conoscere i nuovi protagonisti. Ma quest’anno avremo anche la versione “vip”? A quanto pare no, ma i colpi di scena si sa, sono dietro l’angolo. E a partecipare alla prossima edizione potrebbe essere anche un’amata ex gieffina: si tratta di Guenda Goria, da poco fidanzata con Mirko Gancitano. I due, più innamorati che mai, sarebbero pronti a testare il loro amore nel reality delle tentazioni.

A rivelarlo è stata proprio la figlia di Maria Teresa Ruta durante un’intervista di coppia su RTL 102.5 : “Sarei pronta a mettermi alla prova”, spiega l’ex gieffina, che sottolinea come il suo compagno sia molto geloso: “Chiederebbe il falò di confronto la prima sera!”

Ad oggi, chiaramente, si tratta di una semplice indiscrezione, ma se la notizia fosse confermata vi piacerebbe vedere Guenda e Mirko a Temptation Island?