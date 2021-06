Elisabetta Canalis mostra su Instagram una chat privata Whatsapp: mai ci saremmo aspettati un messaggio simile.

È una delle veline more più amate di sempre. Sul bancone del famoso tg satirico di Canale 5 era in coppia con la bionda Maddalena Corvaglia, dal 1999 al 2002. Si, parliamo proprio di lei, Elisabetta Canalis, che oggi è una delle showgirl e modelle più famose ed apprezzate. Oltre che una moglie e una mamma super innamorata della sua famiglia: nel 2014 ha sposato l’ortopedico Brian Perri e dalla loro unione è nata la piccola Skyper Eva, di 5 anni. Una famiglia da sogno, con cui spesso la Canalis si mostra sul suo seguitissimo profilo Instagram.

LEGGI ANCHE —> Elisabetta Canalis, sapete qual è stato il suo debutto in tv? Non è come tutti pensate

E sono ben 2 milioni e 800 mila i followers che seguono la showgirl sarda su Instagram, dove, poche ore fa, è apparsa una story davvero particolare. Elisabetta ha condiviso una chat privata di whatsapp che non è passata inosservata. Vediamo di cosa si tratta!

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento —> CLICCA QUI

Elisabetta Canalis mostra una chat privata Whatsapp: avete visto cosa ha scritto?

Elisabetta Canalis è una delle showgirl più amate del nostro mondo dello spettacolo. E delle più seguite sui social! Proprio così, forse non tutti sanno che l’ex velina è molto attiva soprattutto su Instagram, dove condivide foto e video delle sue giornata, da scatti lavorativi ad attimi di vita quotidiana in famiglia. E, poche ore fa, la Canalis ha condiviso una chat privata di Whatsapp che non è passata inosservata. In realtà, è stato il suo amico parrucchiere Nicky a condividere il messaggio che Elisabetta gli aveva inviato. “Per caso hai un frullatore da prestarmi?”, si legge nella chat. E, con l’ironia che la contraddistingue, Elisabetta reposta la story, aggiungendo “Ricordati di farmelo trovare a casa eh!”

Un botta e risposta super esilarante, che ha divertito i followers. E voi, cosa aspettate a seguire la showgirl su Instagram? Il suo canale è ricco di contenuti esclusivi, non ve ne pentirete!