Dopo la sconfitta della Turchia contro l’Italia in questa prima partita degli Europei 2021, Diletta Leotta mostra la reazione di Can Yaman.

Grande evento quello di stasera allo stadio Olimpico di Roma: la prima partita degli Europei 2021 è stata disputata proprio dall’Italia che si è trovata a dover giocare contro la Turchia. Al di là della rilevanza a livello sportivo, questo incontro ha segnato una rinascita importantissima per tutti: per la prima volta dopo quasi un anno e mezzo, infatti, è stata possibile la presenza dei tifosi, cosa che non accadeva da troppo tempo a causa delle restrizioni dovute alla pandemia.

Questa prima partita si è conclusa con la vittoria per 3-0 della nostra Nazionale e sugli spalti si è scatenato il delirio. Tantissimi i personaggi famosi accorsi allo stadio tra cui anche Diletta Leotta e il suo Can Yaman. I due innamorati si sono ritrovati stasera ad essere “rivali”, ma tutto sommato la cosa è stata anche divertente: la bella giornalista e l’amatissimo attore turco hanno mostrato nelle stories una sciarpa molto particolare, come vi abbiamo raccontato in un nostro precedente articolo.

Ma come avrà reagito la star di Mr.Wrong alla sconfitta della sua squadra? E’ proprio Diletta Leotta a mostrarlo su Instagram.

Can Yaman dopo la sconfitta della Turchia contro L’Italia: Diletta Leotta mostra cos’è accaduto

Felicissima per il risultato portato a casa dagli Azzurri, la celebre conduttrice di Dazn si è divertita a prendere un po’ in giro il fidanzato. Tramite una storia sul suo seguitissimo profilo Instagram, Diletta ha condiviso un video in cui si vede Can seduto sugli spalti con la mascherina che gli copre tutto il volto. In sottofondo, la canzone di Ornella Vanoni “Tristezza per favore va via”.

Insomma, una serata emozionante e piena di allegria che, forse per Can Yaman non si è conclusa proprio nel migliore dei modi!