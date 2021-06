Ignazio Moser ha raccontato soltanto ora un particolare aneddoto riguardo la sua esperienza sull’Isola dei Famosi: c’entra Andrea Cerioli!

E’ terminata da pochi giorni la quindicesima edizione dell’Isola dei Famosi. A conquistare il pubblico televisivo è stato Awed: è lui il vincitore di questa edizione del celebre reality che si svolge in Honduras. A far parlare tutti anche la bellissima amicizia nata proprio sulla spiaggia: parliamo di quella tra Ignazio Moser ed Andrea Cerioli. Sono diventati grandi amici e proprio nelle ultime ore il trentino, fidanzato di Cecilia Rodriguez, ha voluto raccontare qualche aneddoto sull’Isola vissuta insieme all’ex tronista. Spuntano retroscena inediti: sentite cosa diceva Andrea durante il reality.

Ignazio Moser, spunta un ‘particolare aneddoto’ mentre era sull’Isola: l’ha raccontato solo ora

L’esperienza di Ignazio Moser all’Isola dei Famosi è terminata lunedì, in finale. Il celebre naufrago, ex concorrente del GF VIP, deve ancora riprendersi dal fuso orario: si è svegliato, anche oggi, molto tardi. Non appena sveglio, ha parlato ai suoi follower: “Purtroppo faccio fatica ad entrare in questo nuovo fuso orario”

Ha proseguito il suo discorso nelle IG story per raccontare un particolare retroscena di cui nessuno era a conoscenza. C’entra anche Andrea Cerioli! “Qui c’è un piccolo aneddoto da raccontare. Andrea sull’isola aveva la capacità di illuderci sugli ipotetici immaginari scenari che ci contornavano. Diceva che l’Isola degli spagnoli era una figata, sentivano musica, mangiavano. Poverino, oggi ho visto che a Gianmarco hanno fatto un clistere. Anche oggi Cerioli ci ha illuso” ha svelato Ignazio scherzando. Ha così soprannominato il suo amico ‘Illusionist’.

Ricordiamo che Gianmarco Onestini è uno dei concorrenti di Supervivientes, ovvero l’Isola dei Famosi nel format spagnolo. Nelle ultime ore è stato vittima di una spiacevole disavventura. Il naufrago è stato vittima di un blocco intestinale ed è stato, purtroppo, sottoposto ad un clistere in diretta televisiva.