Matteo Diamante è stato uno dei sei finalisti de L’Isola dei Famosi, sapete cos’è successo appena ritornato in Italia? L’ha raccontato ora.

È stato uno dei sei finalisti de L’Isola dei Famosi, Matteo Diamante. Sbarcato in Honduras poche settimane prima dell’ultima puntata, il giovanissimo è riuscito immediatamente a dimostrare le sue doti e potenzialità da perfetto naufrago. Non è un caso, infatti, se insieme a Valentina Persia, Beatrice Marchetti, Awed, Andrea Cerioli e Ignazio Moser è riuscito ad arrivare alla finale dell’adventure reality. E a giocarsi il tutto e per tutto per “accaparrarsi” il montepremi finale. È vero, purtroppo, non ci è riuscito. Però, bisogna ammetterlo, il percorso di Diamante verrà difficilmente dimenticato.

Cos’è successo, però, a Matteo Diamante una volta ritornato in Italia? L’Isola dei Famosi, è vero, è terminata Lunedì 7 Giugno. Eppure, soltanto un paio di giorni i finalisti e i semifinalisti hanno fatto ritorno nel nostro paese. Come staranno andando questi primi giorni? A quanto pare, per nulla bene! Soprattutto, per Matteo Diamante. Ecco perché.

Matteo Diamante dopo L’Isola dei Famosi, cos’è successo al suo ritorno in Italia

Una volta ritorni dall’Honduras, è accaduto davvero di tutto ai naufraghi de L’Isola dei Famosi. Non soltanto, come raccontato in diversi nostri articoli, i concorrenti stavano per perdere l’aereo per ritornata in Italia e le loro valigie sono anche rimaste nello stesso aeroporto dove avevano fatto scalo, ma sembrerebbe che Matteo Diamante non stia vivendo affatto dei giorni sereni e spensierati. A raccontarlo ai suoi sostenitori, è stato proprio il diretto interessato sul suo canale social ufficiale. Nulla di grave, sia chiaro!

Ce lo aveva rivelato Sarah Altobello in un’intervista esclusiva a Sologossip, ma le parole di Matteo Diamante, ma anche quello di Ignazio Moser, ce lo confermano. Nonostante L’isola dei Famosi sia terminata da poco meno di una settimana, i suoi effetti si continuano a far sentire.

“Mi sveglio tutte le notti per i dolori allo stomaco e mi sveglio in continuazione, mi sembra l’alba”, ha rivelato Matteo Diamante ai suoi sostenitori. Raccontando, quindi, la sua esperienza post Isola dei Famosi.

Insomma, potranno anche essere ritornati in Italia. Ma, almeno per adesso, sembrerebbe che i naufraghi siano ancora in Honduras. Forza!