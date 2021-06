È stata eletta Miss Italia nel 1998: oggi, a distanza di 23 anni, continua ad essere più che incantevole, ecco le sue foto.

Correva esattamente l’anno 1946 quando, per la prima volta in assoluto, veniva inaugurato il concorso “Miss Italia”. Da quel momento, sono passati esattamente settantaquattro edizione, eppure la “gara” continua ad essere una delle più gettonate e delle più ambite per milioni e milioni di giovanissime e splendide ragazze. Attualmente, la reginetta di Italia, lo sappiamo benissimo, è la bellissima Martina Sambucini. In tutti questi anni, però, si sono alternate delle Miss davvero incantevoli.

Leggi anche –> E’ stata Miss Italia nel 2010, com’è cambiata oggi? Dopo 11 anni la ritroviamo proprio così

Tra tutte le Miss Italia che si sono alternate in questi ben 74 anni edizione, è davvero impossibile per noi non fare riferimento a colei che ha ottenuto la fascia e la coroncina nel 1998. È stato proprio quell’anno che la giovanissima Gloria Bellicchi ha incantato ed ammaliato non soltanto la giuria, ma anche tutto il pubblico italiano. Ebbene. Dal momento della sua vittoria, sono passati esattamente 23 anni, ma com’è cambiata? Scopriamolo!

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

È stata Miss Italia nel 1998, adesso è ancora bellissima: sapete chi è il suo compagno?

Aveva soltanto 19 anni quando Gloria Bellicchi, dopo aver conseguito la maturità presso il Liceo scientifico della sua città, partecipava a Miss Italia. E riusciva, addirittura, a vincere la fascia da reginetta. Da quel momento, come dicevamo precedentemente, sono trascorsi esattamente ventitré anni, ma com’è cambiata nel corso del tempo? E, soprattutto, com’è cambiata la sua vita?

Leggi anche –> È stata eletta Miss Italia nel 1997, sono passati 24 anni: com’è diventata? Resterete senza parole

Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che, dopo Miss Italia nel 1998, Gloria Bellicchi abbia intrapreso la carriera da attrice. Non soltanto, infatti, è stata protagonista di alcune serie televisive, ma anche di diversi spettacoli teatrali.

Le “sorprese”, però, non sono affatto finite qui. Sapete chi è il compagno della bellissima Gloria Bellicchi? Guardate un po’ qui:

Avete visto proprio bene, si! Esattamente dal 2009, la bella Gloria è impegnata con l’attore Giampaolo Morelli. E, rispettivamente nel 2013 e 2016, è diventata mamma. Vogliamo parlare di lei, però? Possono anche essere passati 23 anni dalla sua proclamazione a Miss Italia, ma Gloria Bellicchi continua ad essere incantevole. Vero?