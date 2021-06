Omar Sy, ecco tutto quello che c’è da sapere sull’attore che interpreta il ruolo di protagonista in Lupin: famiglia, carriera e dove vive.

E’ lui il protagonista di Lupin, la celebre serie televisiva targata Netflix che torna con nuovi episodi, contenuti nella seconda stagione, l’11 giugno 2021. Omar Sy è il nome dell’attore: di origini senegalesi e mauritane, è un classe ’78. Nel corso della sua carriera ha lavorato sia come attore, prendendo parte a famosi film, che come comico. Lupin per lui è un personaggio perfetto da interpretare: l’attore in un’intervista ha spiegato di esser entrato in contatto con le avventure di Assane, nome del protagonista, grazie ai manga degli anni ’80 ispirati ai romanzi di Maurice Leblanc. Ma parliamo dell’attore, della sua vita: vi sveliamo qualche dettaglio sulla sua carriera e sulla sua vita privata.

Dove vive attualmente Omar Sy, da chi è composta la sua famiglia e le sue origini

Omar Sy è il nome dell’attore che interpreta il ruolo di protagonista nella serie Netflix, Lupin. L’uomo è nato a Trappes, in Fracia, il 20 gennaio del 1978 ed ha origini senegalesi e mauritane: sua mamma è della Mauritania mentre suo papà, Dembre Sy senegalese immigrato in Francia. Omar, si legge sulla sua biografia in Wikipedia, è il quarto di otto figli e da piccolo non avrebbe mai immaginato di diventare un famoso attore. Grazie alla sua comicità, è entrato nel mondo della radio: interpretava personaggi telefonici su Radio Nova.

Le porte del successo nel mondo del cinema si sono aperte con Quasi Amici – Intouchables, il film per la cui interpretazione ha vinto il Premio Cesar per il miglior attore. Così è stato preso, successivamente, per il ruolo del mutante Alfiere in X Men Giorni di un futuro passato e nel quarto capitolo di Jurassic World, nel ruolo di Barry Sembene. Oggi sta avendo un successo enorme nel ruolo di protagonista della serie targata Netflix, Lupin.

Vita privata

Omar è sposato con Helene: la loro è una storia famosa nel mondo di Hollywood. Si sono incontrati a Parigi, si legge su Cosmopolitan: erano compagni di stanza ai tempi del liceo. Dal primo giorno che si sono incontrati non si sono mai più separati: si sono sposati nel 2007 ed hanno dato alla luce 5 figli, come riporta il portale. Vivono a Los Angeles.

Helene è CEO del marchio Siyah Organics che offre tè coltivati in Senegal: le ricette di queste bevande aiutano a combattere le malattie in Africa.