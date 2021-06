Orietta Berti, rivelazione a sorpresa: Fedez e Chiara Ferragni senza parole

Orietta Berti sorprende Fedez e Chiara Ferragni con una rivelazione a sorpresa: le sue parole in diretta su Instagram

Esce oggi il nuovo singolo di Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro. Si intitola Mille, è stato prodotto da Francesco Vezzoli ed ha tutte le carte in regola per essere uno dei brani più ascoltati dell’estate. La collaborazione è stata annunciata qualche giorno fa a sorpresa del rapper milanese sui suoi canali social. L’idea pare sia nata dopo il successo dei tre ottenuto nell’ultima edizione del Festival di Sanremo. “Tutto è nato da un collegamento su Instagram con Fedez,nel penultimo giorno del Festival” – racconta Orietta – “Federico mi aveva lanciato la proposta di fare una canzone. In seguito, mi ha inviato un provino che ho ascoltato, rimandandogli poi la mia versione cantata”.

Orietta Berti, rivelazione a sorpresa: Fedez e Chiara increduli

È uscito a mezzanotte il singolo di Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro. Un trio inedito, oltre che insolito, nato nelle notti sanremesi. I tre protagonisti della settantunesima edizione del Festival di Sanremo hanno deciso di unirsi per conquistare le classiche estive. Si intitola Mille e uscire il moderno con le sonorità degli anni Sessanta con riferimento al film cult con John Travolta e Olivia Newton John.

Uno spoiler del brano è stato fatto ascoltare durante una diretta avviata ieri sera su Instagram. Il rapper milanese si è collegato con i due amici e colleghi ed ha fatto ascoltare una parte del brano.

“Il pezzo è bellissimo e a me piace tanto” – ha dichiarato Orietta – “Trasmette quella voglia di estate e quella leggerezza di stagione di cui abbiamo davvero bisogno”. Lauro ha invece aggiunto: “Mi hanno chiesto twist e che twist sia“.

Orietta Berti ha poi lasciato senza parole Fedez e sua moglie Chiara Ferragni con una rivelazione a sorpresa. La cantante ha dichiarato di non dormire la notte: “Dormo solo tre ore al giorno“. Ha poi aggiunto che di notte o legge libri oppure cucina: “Spesso ascolta musica e d’estate, quando le finestre sono tutte aperte, il vicinato si lamenta“.