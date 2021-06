Attualmente, Roberto Mancini è felicemente sposato con Silvia Fortini, ma sapete chi è la sua ex moglie? Come si chiama e quanti figli hanno.

L’attesa è finalmente terminata! Proprio oggi, Venerdì 11 Giugno, avranno inizio gli Europei 2021. Sappiamo benissimo che il torneo sarebbe dovuto iniziare esattamente un anno fa. E, quindi, nel 2020. Ma, a causa dell’emergenza Coronavirus, il tutto è stato posticipato di un anno. Sarà così anche per i Mondiali? Chi lo sa! Nel frattempo, ci gustiamo i diversi match di ciascun girone. E, soprattutto, facciamo il tifo per i nostri azzurri. Proprio tra pochissime ore, infatti, la Nazionale Italiana giocherà il primo match contro la Turchia.

In attesa di poter assistere al debutto della Nazionale in questi europei 2021, volete conoscere qualche cosa in più sui suoi protagonisti? Recentemente, ad esempio, vi abbiamo parlato della casa di Lorenzo Insigne. Volete conoscere, però, qualche dettaglio in più sulla vita privata di Roberto Mancini, ct azzurro? Attualmente, l’allenatore è felicemente sposato con Silvia Fortini, avvocato civilista. Questo, però, non è assolutamente il primo matrimonio per il buon Mancini. Chi è la sua ex moglie? Scopriamolo!

Roberto Mancini, chi è l’ex moglie?

Il matrimonio con Silvia Fortini, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, è arrivato esattamente nel 2018. Prima di lei, però, Roberto Mancini è stato già sposato. E, a quanto pare, le sue prime nozze sono durante più di vent’anni. Cosa sappiamo sulla sua ex moglie? Poco e niente, purtroppo! Sappiamo, infatti, che si chiama Federica Morelli, ma non abbiamo molte notizie sulla sua professione o provenienza.

Il divorzio, stando a quanto si apprende, sarebbe arrivato esattamente nel 2016. Dopo, quindi, ben 26 anni di matrimonio. Il loro “si”, infatti, è arrivato nel 1990.

Quanti figli hanno?

Conosciuta la vita privata di Roberto Mancini prima di Silvia Fortina, siete curiosi di sapere se il Ct azzurro e la sua ex moglie hanno avuto dei figli? Ebbene: dal loro matrimonio, sono nati ben tre figli! Stiamo parlando esattamente di: Filippo, nato nel 1990 ed attualmente attaccante; Andrea, nato nel 1992 e, così come suo padre e suo fratello maggiore, è un calciatore; Camilla, nata nel 1994.

Farete il tifo per gli azzurri stasera? Noi decisamente si!