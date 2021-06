Ilary Blasi sfoggia scarpe davvero originali: l’incantevole conduttrice televisiva non smette mai di stupirci, guardate il look che ha scelto ieri sera!

L’abbiamo seguita alla conduzione dell’Isola dei Famosi. Ilary Blasi con i suoi look, in ogni serata, ha incantato letteralmente tutti. Ha scelto sempre abiti indimenticabili, dal più elegante al più sfarzoso: i piccoli dettagli, in aggiunta, hanno sempre fatto la differenza. Ilary è appassionata di moda, si vede, perchè oltre ad essere sempre impeccabile con i suoi look, sfoggia anche ‘pezzi’ incredibili del momento: un esempio, sono le scarpe che ha indossato al piede proprio ieri sera! La conduttrice ha mostrato il look scelto prima di uscire: ad attirare l’attenzione di tutte proprio quelle scarpe! Siamo qui per svelarvi qualche dettaglio in più…

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Ilary Blasi, tacco quadrato e color fluo: le sue scarpe hanno catturato l’attenzione di tutti

Ilary Blasi attraverso le sue IG story ha mostrato a tutti il look scelto per la serata. L’incantevole conduttrice televisiva sfoggia sempre pezzi unici e pazzeschi: i suoi look sono sempre da mille! Ieri sera ha mostrato a tutti i suoi fan l’abito e le scarpe scelte prima di uscire. Lady Totti ha abbinato una tuta lunga color viola con delle scarpe arancioni, davvero pazzesche!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE Dalle gaffe di Ilary Blasi alle imitazioni di Valentina Persia, i 5 momenti imperdibili de L’Isola dei Famosi 2021: edizione straordinaria

Quel paio di scarpe è firmato Amina Muaddi: attraverso i portali online rivenditori di questo importante brand scopriamo che le scarpe costano tra gli 800 ed i 900 euro. Un pezzo particolare ed unico, di un colore davvero originale!

In quante vorrebbero l’armadio della Blasi? Non è la prima volta che mostra i suoi look ai suoi fan: tutte sono innamorate dei suoi abiti, dei suoi accessori, delle sue scarpe sempre con qualche dettaglio particolare.