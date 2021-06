Negli anni Novanta fecero innamorare stuoli di ragazzine: i Ragazzi Italiani furono una band di successo, volete sapere come sono oggi?

Gli anni Novanta, ultimo decennio non dominato da Internet, fu un periodo magico per molti, soprattutto per coloro che vivevano la meravigliosa fase adolescenziale. Gli adulti di oggi ricorderanno per sempre gli idoli di quell’epoca e le star della musica che li hanno accompagnati in quegli anni. Take That, Backstreet Boys, Spice Girls sono solo alcune delle band che hanno conquistato il cuore del pubblico.

Anche noi in Italia abbiamo avuto la nostra risposta ai gruppi musicali stranieri: ricordate i Ragazzi Italiani? Si trattava di cinque ragazzi, per l’appunto, che sfondarono sulla scena musicale tra il 1994 e il 2004. Attilio Fontana, Manolo Bernardo, Alessandro La Rocca, Pino Beccaria, Fabrizio Crociani parteciparono anche al Festival di Sanremo nel 1997 e ad altre manifestazioni importanti come il Festivalbar. Insomma, se siete curiosi di vedere come si mostrano oggi, dopo quasi vent’anni, continuate a leggere!

I Ragazzi Italiani oggi: eccoli dopo tutto questo tempo

Di tutti i personaggi famosi che hanno segnato la scena artistica italiana dell’ultimo decennio del secolo scorso ci sono certamente loro, I Ragazzi Italiani. Tutti sanno che Attilio Fontana ha continuato a far parte del mondo dello spettacolo diventando un ottimo attore. L’abbiamo visto ad esempio nella fiction “Il Bello delle donne”, ha inciso degli album come solista e vinto la terza edizione di Tale e Quale Show.

E gli altri? Spulciando su Internet abbiamo trovato qualche informazione su alcuni di loro e su cosa è accaduto dopo lo scioglimento del gruppo. Alessandro La Rocca partecipò al reality show “Il ristorante”; Manolo Bernardo ha lavorato dietro le quinte di vari programmi tv come autore.

Il 31 gennaio del 2018 ci fu una loro reunion per la terza puntata dello show “90 Special” in onda su Italia 1 con Nicola Savino. Ecco il gruppo in una foto su Instagram scattata in quell’occasione. A corredo dell’immagine una bellissima dedica di Attilio Fontana ai suoi ex compagni di viaggio.