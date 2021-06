Stefano De Martino smussa gli angoli: si tratta di un ‘ritorno di fiamma’?

Le parole di Stefano De Martino sembrano non lasciare dubbi: c’è stato il ‘ritorno di fiamma’? Ecco cosa ha detto

Stefano De Martino è uno dei personaggi più amati della televisione italiana. Il napoletano ha iniziato la carriera come ballerino nel talent show Amici di Maria De Filippi, diventando in seguito uno dei ballerini professionisti del programma di Canale 5. De Martino ha poi vestito i panni del presentatore televisivo, conducendo in primis Made in Sud, ma anche La notte della Taranta, il Festival di Castrocaro (in coppia con l’ex moglie Belen Rodriguez) ed infine Stasera tutto è possibile. De Martino di recente è tornato nello studio di Amici, figurando stavolta come giudice del talent show.

Stefano De Martino, è ‘ritorno di fiamma’?

Pare ci sia stato un vero e proprio ‘ritorno di fiamma’ per Stefano De Martino. L’ex ballerino professionista di Amici, in un’intervista a Verissimo, ha dichiarato: “Non mi pento di aver smesso di ballare. È stata una parte molto importante, però bisogna scegliere anche il tempo per uscire di scena”. Il napoletano ha poi aggiunto: “Non ballo da un po’, perché con il tempo che dedico alla conduzione dei programmi non ho un pretesto per ballare, però è una cosa che tengo sempre lì e non escludo domani di rifare qualcosa”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stefano De Martino (@stefanodemartino)

De Martino potrebbe dunque rimettere a posto i panni del conduttore e vestire nuovamente quelli del ballerino. I fan sarebbero sicuramente felicissimi. Tra l’altro, durante il serale di Amici, a molti non passò inosservata una frase del giudice riguardo proprio ad un possibile ‘ritorno di fiamma’. Dopo un’esibizione di Giulia Stabile, infatti, De Martino dichiarò: “Sei stata davvero brava, ti faccio i miei complimenti. Devo dire che guardarla mi fa venire la voglia di tornare a ballare”. Il primo amore non si scorda mai, come andrà a finire?