Una bimba prodigio che ha conquistato il pubblico fin da piccolissima: ricordate “Enola” di Waterworld, com’è oggi Tina Majorino, sapete che ha recitato in una serie tv amatissima?

Tina Majorino è stata una vera e propria bimba prodigio che fin da piccolissima ha conquistato il pubblico con il suo talento. L’abbiamo ammirata in pellicole indimenticabili, come “Waterworld” in cui ha interpretato la piccola e coraggiosa “Enola”. Ha preso parte anche a “Napoleon Dynamite” e “Una moglie per papà”. Avete mai visto com’è diventata la splendida attrice? Com’è oggi Tina Majorino: sapete che ha recitato in una serie tv amatissima? Andiamo a scoprire tutti i dettagli!

Tina Majorino, com’è oggi la bella attrice: sapete in quale celebre serie tv ha recitato?

Originaria di Los Angeles, esordisce al cinema con “Amarsi” in cui ricopre il ruolo della figlia dell’iconica Meg Ryan. Prende parte a diverse pellicole e serie televisive, prima di concedersi una pausa dal lavoro di attrice. Torna poi col botto entrando a far parte del cast di “Veronica Mars”, serie tv ancora apprezzatissima e rimasta nel cuore del pubblico. Non tutti sanno, però, che Tina Majorino ha recitato anche in un’altra strepitosa serie televisiva tre le più amate. Quale?

L’attrice ha fatto parte del cast di “Gray’s Anatomy” tra il 2012 e il 2013. Interpretava una nuova specializzanda. Di recente l’abbiamo invece ammira in “Scorpion”. Da piccola era tenerissima, con grandi occhioni chiari e un sorriso simpaticissimo. Siete curiosi di vedere com’è diventata oggi la bella attrice? Eccovi accontentati: di seguito troverete uno scatto che arriva direttamente dal suo profilo Instagram ufficiale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tina Majorino (@tinamajorino)

La riconoscete? Stesso sguardo ipnotico, stesso sorriso luminoso: Tina Majorino è diventata una splendida e affascinante giovane donna. Siamo davvero curiosi di scoprire quali saranno i suoi progetti televisivi e cinematografici futuri, e voi? Di sicuro, l’attrice continuerà a sorprenderci e deliziarci con il suo straordinario e innegabile talento.