Non ci sono più dubbi: la foto appena spuntata sui social parla abbastanza chiaro, ecco come si sono mostrati Tommaso Zorzi e Giulia Salemi.

Un selfie scattato di due VIP del momento ha catturato l’attenzione di tutto il popolo del web. Avete capito di chi stiamo parlando vero? Di Tommaso Zorzi e Giulia Salemi! I due sono stati protagonisti di durissime liti durante la loro esperienza al Grande Fratello VIP. C’è stato un rapporto estremamente vacillante tra i due ex gieffini già reduci da un litigio prima di entrare a far parte del reality, insieme. I due influencer sembravano esser arrivati ad un punto di non ritorno: Tommaso spiegò di essersi sentito tradito da Giulia , spiegò che tra loro non c’era mai stata una vera amicizia. Nella Casa di Cinecittà i rapporti erano davvero tesi. A distanza di tempo, i fan sono felici di rivederli di nuovo insieme , abbracciati. Guardate la foto appena spuntata fuori sui social.

Tommaso Zorzi e Giulia Salemi insieme, non ci sono più dubbi: la foto parla chiaro

Torna il sereno tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi? Il loro rapporto burrascoso è stato uno degli argomenti di discussione della quinta edizione del Grande Fratello VIP. I due ex gieffini sembrava si fossero allontanati definitivamente: così non è! E’ spuntata nelle ultime ore una fotografia che non lascia affatto dubbi: hanno fatto pace!

Si sono ritrovati a trascorrere insieme diverse ore sul treno. Inoltre, Tommaso ha ricominciato a seguire Giulia su Instagram dopo averla rimossa dai suoi contatti, tempo fa. I due si sono mostrati sorridenti e divertiti insieme: è tornato finalmente ed ufficialmente il sereno tra loro due? Pare proprio di sì! I fan sono felici di rivederli insieme.