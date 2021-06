Uomini e Donne, soltanto adesso è arrivata la vera e propria conferma: la notizia è più che inattesa, cosa succederà adesso?

Uomini e Donne è finito da un pezzo, è vero. Eppure, alcune dei suoi protagonisti fanno ancora tanto parlare di sé. E, badate bene, non facciamo riferimento a Tina Cipollari. Che, stando a quanto si apprende da Nuovo Tv, sembrerebbe pronta a dire “addio” al dating show di Maria De Filippi. Piuttosto, parliamo di alcuni protagonisti del parterre del programma di quest’anno. Proprio recentemente, se ricordate, vi abbiamo raccontato di due concorrenti del programma che, seppure si siano detti “addio” al centro studio, qualche giorno fa, erano stati beccati insieme. Un ritorno di fiamma? Non lo sappiamo! Fatto sta che è arrivata la conferma!

Leggi anche –> Uomini e Donne, chi è Elisabetta: età, lavoro e Instagram della dama del Trono Over

Mai come quest’anno, le avventure del parterre di Uomini e Donne sono state piuttosto movimentate. E a renderle tale, badate bene, non ci ha pensato soltanto la bellissima Gemma Galgani, ma anche tutti i suoi compagni di viaggio. Tra tutti, vi sono anche Elisabetta e Luca. Ecco. Scopriamo cos’è successo tra di loro in questi ultimi giorni.

Uomini e Donne, è appena arrivata la conferma: ora è proprio ufficiale

Soltanto nei giorni scorsi, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, vi avevamo informato che una Luca ed Elisabetta di Uomini e Donne era stata avvistata di nuovo insieme per le vie di Milano. E che, molto probabilmente, gatta ci covava. Ecco. È davvero così? Assolutamente si! E a dare la conferma, è stata proprio la diretta interessata.

Sulle pagine di Uomini e Donne Magazine, la dama del parterre ha confermato di aver rivisto il buon Cenerelli. Ed ha svelato che questo incontro è stato fortemente voluto dal cavaliere. Cosa succederà adesso? Elisabetta e Luca torneranno ad essere una coppia? A quanto pare, al momento, sembrerebbe di no. I due, è vero, stanno continuando a sentirsi, ma non sembrerebbe essere arrivato il momento di fare il grande passo. Anche perché la stessa Elisabetta si dichiara ancora “molto scossa” per quanto è accaduto in puntata.

Al momento, quindi, non possiamo dirvi grandi cose. Che Luca ed Elisabetta, quindi, è vero che si sono rivisti. Al momento, però bisognerà procedere piano piano.