L’indiscrezione bomba appena arrivata riguarda Valentino Rossi, il celebre pilota di Moto GP: c’entra sua madre, Stefania Palma. Ecco cosa sta succedendo.

E’ uno dei più famosi piloti motociclistici, tra i più titolati dello sport: ha vinto nove mondiali, cinque dei quali consecutivamente tra il 2001 ed il 2005. Valentino Rossi, classe ’79, ha fatto tremare tutti i fan del motociclismo negli ultimi giorni. E’ spuntata una notizia lanciata dalla Spagna di un possibile ritiro del pesarese dalla Moto GP a metà della stagione corrente. Secondo quanto si leggeva un ritiro anticipato sarebbe stato un pensiero di Rossi: ma come, prima di finire il lavoro? Finalmente è intervenuta la famiglia del noto pilota di Moto GP che ha messo a tacere tutte le voci circolate in questi giorni. Ecco le parole della mamma, Stefania Palma.

Valentino Rossi, indiscrezione bomba: c’entra sua madre, cosa è appena emerso

L’ultima indiscrezione su Valentino Rossi non è andata proprio giù al mondo della Moto GP. Un portale spagnolo giorni fa ha lanciato la notizia che il pilota stava pensando ad un ritiro anticipato. Arriva finalmente la smentita da parte della famiglia che ha messo così a tacere tutte le voci circolate in questi ultimi giorni.

“Questi sono i giri che i piloti hanno percorso nel test sul circuito di Barcellona lunedì dopo il Gp. Valentino Rossi giri 72. Secondo lei, le pare che un pilota che ha intenzione di mollare le gare nel giro di due settimane compie 72 giri di test per capire al meglio quali sono i problemi della sua moto?”: sono queste le parole di Stefania Palma, la mamma di Valentino Rossi al Resto del Carlino. La donna ha sottolineato che suo figlio non è un tipo che lascia le cose a metà.

“Che questa Yamaha è strana, va bene in prova e scoppia in gara. Valentino continua a fare quello che ha sempre fatto. Le posso garantire che è giustamente arrabbiato ma non certo avvilito” ha aggiunto la signora.