Aka7even e Deddy, “Ma come devo fare?”: spunta la chat tra i due ex concorrenti di Amici; ecco cosa si sono detti.

La ventesima edizione di Amici si è conclusa da circa un mese, ma i protagonisti del talent show di Maria De Filippi continuano ad essere al centro dell’attenzione. Anche al termine del programma, infatti, i fan continuano a seguirli e supportarli, soprattutto attraverso i loro canali social. Tra i concorrenti più amati di questa edizione ci sono senza dubbio Aka7even e Deddy, entrambi cantanti ed entrambi giunti fino in finale.

Un legame splendido, quello tra i due concorrenti, che sono diventati veri amici grazie al programma. A tal punto che, dopo la trasmissione, hanno deciso di prendere casa insieme a Roma. Ma la convivenza, si sa, può portare ad alcune incomprensioni….Avete visto cosa si sono scritti su Whatsapp poco fa? La chat è stata condivisa dai due cantanti su Instagram, scopriamo cosa è successo!

“Ma come devo fare?”, scrive Deddy, riferendosi al suo amico e ora coinquilino Aka7even. I due ex concorrenti di Amici infatti vivono insieme a Roma, ma, a quanto pare, sono in disaccordo su una questione. A svelarlo sono stati proprio loro, postando su Instagram una chat tra di loro. Ebbene, Aka7even vorrebbe un cane, nello specifico un husky, ma a quanto pare Deddy non è dello stesso avviso. Date un’occhiata a questa foto:

Eh si, a giudicare dalla quantità di “ti prego” ripetuta, il napoletano ha davvero un forte desiderio di portare un amico a quattro zampe in casa. Cosa accadrà? Deddy cederà e accontenterà il suo coinquilino? Non ci resta che attendere ulteriori news! E voi, avete seguito il percorso di questi due bravissimi cantanti ad Amici? A vincere la categoria canto è stato Sangiovanni, ma anche per loro tanto successo grazie alla trasmissione di Maria De Filippi.