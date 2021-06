Avete mai visto l’auto di Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez? E’ un vero spettacolo.

Siamo soliti condividere sui nostri canali social ogni giorno, il mondo del web fa parte della nostra vita, e bisogna ammetterlo, non riusciamo a farne a meno. Sono molte le immagini che condividiamo su instagram, facebook, e via dicendo; ma a partecipare attivamente sono soprattutto i personaggi del mondo dello spettacolo, avvezzi a pubblicare scatti bellissimi e particolari.

Tra i vip che maggiormente utilizzano i social, anche per motivi professionali, non possiamo non citare la bellissima Belen Rodriguez che, come sappiamo, negli ultimi tempi, mostra spesso attraverso le varie storie instagram, il pancione. La showgirl è in attesa di una femminuccia, e presto sarà mamma per la seconda volta, insieme al suo compagno Anonino Spinalbese. Spesso, la coppia si mostra in momenti dolcissimi e proprio nelle ultime ore sono apparsi in auto insieme. Tutti l’hanno notato: avete visto che spettacolo?

Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez in auto: che spettacolo, l’avete vista?

Tra i personaggi del mondo dello spettacolo attivissimi sui social, non possiamo non citare la bellissima Belen Rodriguez. Come abbiamo poco fa riportato, la showgirl è in attesa di una femminuccia, insieme al suo compagno Antonino Spinalbese. Spesso, la coppia si mostra insieme, in dolcissimi momenti.

Proprio nelle ultime ore, sono apparsi in auto, e Belen ha ripreso tutto, mostrando la sua mano appoggiata a quella di Spinalbese. Ma ovviamente l’occhio è caduto non solo sul bellissimo momento, ma anche sui particolari dell’auto in cui viaggiavano. L’avete mai vista? E’ uno spettacolo! Osservate voi stessi, non c’è nulla da dire, è molto bella, con dettagli particolari che lasciano a bocca aperta.

La showgirl ha ripreso tutto con il suo telefono, riportando nelle storie instagram quel momento, mentre poggia la sua mano su quella del suo compagno. Ovviamente, non siamo certi che sia di loro proprietà l’auto, ma questo non toglie che sia bellissima!