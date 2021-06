Salvo Sottile pubblica una foto su instagram: impossibile non notare i particolari tatuaggi, mai visti in tv.

Giornalista e conduttore televisivo, Salvo Sottile continua stupirci con il suo talento. Sicuramente si posiziona tra i personaggi più seguiti e apprezzati, tanto da riscontrare un certo seguito anche sui social, dove il suo profilo instagram tocca un numero superiore ai cento mila follower. Ed è proprio sui canali social, dove il conduttore pubblica, spesso, post sempre inerenti il suo lavoro, aggiornando continuamente sui fatti accaduti.

Ma ovviamente, Sottile non manca anche di condividere immagini diverse, riguardanti spazi della sua vita privata, mentre è intento, più volte ad allenarsi, ma anche scatti di paesaggi meravigliosi che, possiamo dire, lasciano senza fiato. Il tutto, è evidente, l’abbiamo appreso, andando a curiosare sul suo profilo instagram. Ma non solo, perchè proprio qui, in una sua ultima foto, si è mostrato, sempre intento ad allenarsi, ma non sono passati inosservati i suoi particolari tatuaggi: li avete mai visti?

Avete mai visto i tatuaggi di Salvo Sottile? Nessuno se ne era mai reso conto

Il mondo social fa parte della nostra quotidianità, infatti, ogni giorno siamo avvezzi a condividere immagini su instagram, facebook, e via dicendo. Ovviamente, come sappiamo, sono i personaggi del mondo dello spettacolo e non solo, ad essere particolarmente osservati. Sono numerosi i momenti pubblicati, un modo questo, anche per rendere partecipi i follower.

Nelle ultime ore, a non passare inosservata, proprio sui social ed in particolare sul canale instagram, è stata un’immagine di un bravissimo e amatissimo conduttore e giornalista, stiamo parlando di Salvo Sottile. Vi chiederete sicuramente il motivo di tale osservazione, e allora, siamo qui a dirvelo. Come vi abbiamo poco prima rivelato, Sottile, nella foto condivisa, ha mostrato i tatuaggi che ha sulle braccia. Nessuno se ne era mai reso conto, dato che, in televisione, il conduttore non li aveva mai mostrati.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Salvo Sottile (@salvosottile_)



Ovviamente il motivo è chiaro, in tv, Salvo Sottile appare con un abbigliamento molto diverso ed elegante, e per questo non abbiamo mai avuto modo di vedere i suoi tatuaggi.