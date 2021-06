Novità bomba in casa Mediaset: previsto per il prossimo autunno l’arrivo su Canale 5 di un nuovo programma, TvBlog rivela di cosa si tratta.

L’estate ormai è alle porte e moltissimi programmi tv sono già andati in vacanza: come sempre in questo periodo si parla di cosa attende il pubblico italiano a partire dal prossimo autunno. TvBlog ha rivelato una clamorosa novità che riguarderebbe Canale 5, per la precisione il prime time della rete ammiraglia Mediaset. Pare che l’azienda si stia preparando per accogliere un nuovo format di Banijay, ispirato alla versione originale Star in the star, ma di cosa si tratta esattamente?

Leggi anche—–>>>Grand Hotel Intrighi e Passioni, la nuova serie tv di Canale 5: nel cast due attori amatissimi, trama e streaming

A comporre il cast ci saranno un gruppo di personaggi famosi, cantanti di professione o meno, che verranno truccati e vestiti come celebri star di cui eseguiranno i brani più conosciuti. Il nuovo show quindi sembrerebbe avere i connotati di programmi più che noti qui da noi, sul genere di Tale e quale show ed il Cantante mascherato.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

Canale 5, tutti i dettagli del nuovo format autunnale

In effetti non sono pochi i punti in comune con i due programmi condotti da Carlo Conti e Milly Carlucci. La nuova trasmissione prevede che la giuria (composta da tre elementi) e il pubblico debbano indovinare chi si nasconde dietro quel travestimento. Il concorrente inizierà a cantare in playback e dopo circa un minuto canterà con la sua vera voce.

Leggi anche—->>>Mediaset ha deciso: indiscrezione bomba, sarà lei la novità del palinsesto tv

Colui o colei che sarà stato meno bravo a nascondersi dovrà togliersi la maschera a fine puntata, mentre il migliore continuerà la sua partecipazione nelle altre puntate che in tutto dovrebbero essere 4 o 5.

Lo show va in onda su RTL Germania ed è condotto da Michelle Hunziker e si chiama “Big performance”: sarà proprio la Hunziker a condurre la versione italiana? Lo sapremo tra qualche tempo.