E’ scoppiato il ‘caos’ nelle ultime ore, Malgioglio non ci sta: ma cosa è successo esattamente?

Una serata di grande entusiasmo quella appena trascorsa che ha visto l’inizio degli Europei di Calcio; proprio ieri, l’Italia si è trovata a sfidarsi in campo contro la Turchia. Una partita seguitissima, e i tifosi di entrambe le squadre non potevano non mostrare una certa agitazione e non poca gioia. Ebbene, l’entusiasmo sembra aver colpito anche casa Malgioglio, dove sembrerebbe essere scoppiato il caos: ma cosa è successo esattamente?

Leggi anche Italia Turchia, allo stadio anche Diletta Leotta e Can Yaman: quel dettaglio non sfugge

Come riferito da Il tempo, proprio a causa degli Europei sembrerebbe esserci stata una lite in casa di Malgiglio, l’amatissimo artista sempre pronto a sorprenderci con il suo genio. Un episodio che ha visto protagonista proprio quest’ultimo: entriamo nel dettaglio, e scopriamo insieme l’accaduto.

Segui anche il nostro canale ufficiale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui

Malgioglio, lite in casa: scoppia il ‘caos’, è successo nelle ultime ore

Ebbene, sembrerebbe che l’entusiasmo per l’inizio degli Europei abbia colpito anche casa Malgioglio, dove è scoppiato il caos. Infatti, come raccontato da Il tempo, l’artista avrebbe litigato con il suo amico speciale, di origine turche, perchè in casa c’era una sola televisione.

Leggi anche Europei, l’Italia batte la Turchia: arriva la reazione di Can Yaman, Diletta Leotta riprende tutto

Sempre come riportato, è stato svelato che la casa sarebbe stata divisa tra bandiere dell’Italia e altre della Turchia. Malgioglio sembrerebbe aver raccontato di lasciare la televisione al suo amico, per il primo tempo, ma nel secondo tempo avrà fatto il tifo per l’Italia. Si tratta, ovviamente, di un episodio che non riscontra nessuna gravità, sia chiaro. Anzi, il racconto sembrerebbe essere stato molto divertente.

“Il mio amico turco che in questi giorni si trova da me a Milano, tiferà per la sua squadra. Non so come finirà tra noi stasera”, aveva rivelato Malgioglio. Ovviamente, non sappiamo cosa esattamente sia successo durante la partita Italia Turchia. Noi siamo andati a curiosare sul suo canale instagram, per capire se poi l’artista ha ripreso il fattaccio, ma sembrerebbe non esserci stata storia. Malgioglio e il suo amico avranno litigato? Forse, sarà lo stesso cantante a raccontarcelo, perchè, come sappiamo, è avvezzo a condividere sui suoi social quanto accade, tenendo i follower sempre aggiornati.