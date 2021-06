Adesso Elenoire Casalegno è davvero bellissima ed incantevole, ma l’avete mai vista a 17 anni? Spunta lo scatto del passato: com’era.

Un vero e proprio scatto del passato, quello che alcuni giorni fa Elenoire Casalegno ha condiviso sul suo canale social ufficiale. Attivissima ed amatissima su Instagram, la conduttrice televisiva e radiofonica è solita intrattenere il suo pubblico con delle fotografie davvero impressionanti. In diversi occasioni, ad esempio, vi abbiamo mostrato l’ex concorrente del Grande Fratello Vip senza trucco. E, quindi, completamente al naturale. Adesso, invece, ve la mostreremo nel passato.

Proprio alcuni giorni fa, attraverso un post condiviso sulla sua pagina ufficiale, Elenoire Casalegno ha mostrato ai suoi sostenitori uno scatto di sé di quando aveva soltanto 17 anni. Considerando che è nata nel 1976, significa che da questa foto sono passati esattamente 28 anni. Ebbene, ma com’era da giovanissima? Oggi è bellissima e questo è indiscusso, ma com’era poco meno maggiorenne? Ve lo mostriamo immediatamente!

Elenoire Casalegno a 17 anni, avete mai visto questo scatto? Com’era da giovanissima

La bellezza di Elenoire Casalegno, bisogna ammetterlo, è davvero più unica che rara. E il motivo è piuttosto semplice! L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, infatti, rappresenta le classiche bellezza acqua e sapone. Certo, un filo di trucco è sempre abituata a metterlo sul suo vivo. Per il resto, però, la Casalegno è davvero una bellezza semplicissima. Ed è anche questa, senza alcun dubbio, la chiave del suo successo.

Voi, però, l’avete mai vista a 17 anni? Oggi, come dicevamo, si mostra bellissima ed incantevole, ma com’era da giovane? A “rispondere” a questa curiosità del suo pubblico, è stata proprio la diretta interessata. Qualche giorno fa, attraverso un post condiviso sulla sua pagina Instagram, la conduttrice ha mostrato una foto di sé da giovanissima. Ovviamente, ve la mostreremo immediatamente. Anche se, vi anticipiamo, sembrerebbe che gli anni non siano affatto passati per lei. Esattamente, infatti, sono trascorsi 28 anni da questa foto, eppure la Casalegno sembrerebbe essere rimasta sempre la stessa. Guardare per credere:

Insomma, possono anche essere passati 28 anni, è vero. Eppure, Elenoire Casalegno non soltanto è praticamente identica a quando aveva soltanto 17 anni, ma è anche sempre bellissima. Anche voi la pensate come noi?