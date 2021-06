Festa grande per Antonella Clerici: si celebra qualcosa di molto, ma molto speciale per l’amatissima conduttrice.

È una delle conduttrici più amate della nostra tv. Ogni mattina ci fa compagnia, tra ricette e curiosità, con il suo programma È sempre mezzogiorno. Si, parliamo di Antonella Clerici, un volto che per i telespettatori è ormai di famiglia. Con la sua nuova trasmissione, la conduttrice ha fatto immergere il pubblico nella natura, con un formato nuovo, senza gara, dove semplicemente si chiacchiera insieme di tutto.

Ma forse non tutti sanno che quest’anno, il 2021, è un anno davvero speciale per Antonella. Sapete cosa festeggia la mitica conduttrice? Ve lo sveliamo subito!

Antonella Clerici, è festa grande per la conduttrice: quest’anno si celebra qualcosa di davvero speciale

Quanto amiamo Antonella Clerici? Ma soprattutto, da quanti anni i suoi programmi ci fanno compagnia in tv? La risposta ve la diamo noi: ben 35! Proprio quest’anno infatti, la conduttrice festeggia i suoi 35 anni di carriera. Una carriera ricca di successi e di trasmissioni che sono entrate nel cuore del pubblico.

Il primo programma in Rai per Antonella Clerici è arrivato nell’estate del 1986, un programma contenitore su Raitre, che serviva come test per nuovi conduttori. Qualche anno dopo, fu Enrico Mentana, allora vicedirettore del TG2, a volerla per Dribbling. Come dichiarato dalla conduttrice in un’intervista a TV sorrisi e canzoni di qualche mese fa, fu proprio Dribbling uno dei programmi che per lei hanno segnato una svolta: “Mi ha fatto entrare nel mondo dello sport, dove sono rimasta per tanti anni”

Un altro programma del cuore è ovviamente La Prova del Cuoco, che definisce “la pietra miliare della mia carriera, con un successo inimmaginabile”, ma anche Ti lascio una canzone, il cui successo è stato inaspettato.

Infine, la conduttrice ricorda le emozioni a Sanremo 2010: “È stato un Festival a cui nessuno credeva, l’ho fatto da sola sul palco e mi ha dato una enorme soddisfazione”. E voi, quale dei programma della Clerici avete amato di più?