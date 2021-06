Spunta un retroscena sulla vita privata di Fiorello: in pochi erano a conoscenza di questo aneddoto.

Negli ultimi mesi, abbiamo avuto il piacere di vedere Fiorello, affiancare nuovamente, Amadeus, alla conduzione del Festival di Sanremo 2021. E’ stato sicuramente un Festival molto diverso dagli altri anni, dato che, a causa dell’emergenza sanitaria, sono stati apportati diversi cambiamenti, e come abbiamo avuto modo di vedere, il pubblico non era presente.

Ma dobbiamo ammetterlo, Fiorello ha cercato e certamente saputo, insieme ad Amadeus, portare avanti la Kermesse con grande successo. La carriera dello showman è molto famosa, perchè in questi anni, ci ha accompagnato in televisione, facendoci sempre ridere e divertire; per quanto riguarda la sua vita privata, molti fatti restano sempre un po’ all’oscuro, ma il presentatore, qualche tempo fa, ha raccontato un particolare retroscena proprio sulla sua vita privata.

Fiorello, spunta un retroscena sulla sua vita privata: cosa ha raccontato

Come abbiamo già riportato, quest’anno, il Festival di Sanremo 2021, ha avuto un certo successo, nonostante le difficoltà dovute all’emergenza sanitaria che il nostro Paese e tutto il resto del mondo si è trovata ad affrontare. Successo dovuto grazie alla conduzione, portata avanti da Amadeus, affiancato da Fiorello. Soffermando la nostra attenzione proprio su quest’ultimo, conosciamo molto della sua vita professionale, dato che, i successi sono stati davvero tantissimi, ma cosa sappiamo della sua vita privata?

Ebbene, proprio per quanto riguarda la sua sfera personale, come riportato da Vanity Fair, qualche tempo fa, Fiorello, ha stupito tutti, raccontando un particolare aneddoto. Lo showman è sposato con Susanna Biondo, dal 2003, dopo sette anni di convivenza. La coppia ha una figlia, Angelica, si tratta della secondogenita della donna che ha un’altra figlia, di nome Olivia, avuta da una precedente relazione. Fiorello che, come è noto, ha una grande simpatia, ha raccontato un aneddoto che riguarda la sua famiglia:

“Non riesco ad arrabbiarmi con le mie figlie, quando tento di fare la voce grossa loro ridono, e quando Olivia se ne esce con la frase ‘Tu non sei mio padre’, io sorrido e rispondo ‘E’ vero, non sono tuo padre naturale, sono il tuo padre frizzante”.