Come dimenticare l’incantevole attrice che interpreta Honey? Ecco come la ritroviamo dopo 18 anni dall’uscita di quel film: Jessica Alba oggi.

Il celebre film uscito nel 2003 vedeva come protagonista l’incantevole Jessica Alba. L’attrice interpretava il ruolo di Honey Daniels, una ragazza amante della danza hip hop che per mostrare la sua bravura decide di esibirsi in una discoteca. Aspetta l’occasione giusta per raggiungere il successo e lo ottiene grazie ad un produttore che però, le chiede in cambio ‘favori’. La commedia-dramma offre musica, danza e intrattenimento al pubblico, incantato ovviamente anche dalla bellezza dell’attrice. Noi la ricordiamo così, 18 anni fa, in quel film Honey. Ma com’è diventata oggi Jessica Alba? Vi mostriamo qualche scatto…

