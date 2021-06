Iolao è stato il fedele amico di Hercules nella famosa serie televisiva, lo ricordate? Sono passati 22 anni, eccolo com’è oggi.

Gli anni ’90, bisogna ammetterlo, sono stati abbastanza prolifichi per le serie televisive. Oltre a Beverly Hills 90210, Dawson’s Creek, Streghe e tante altre, è praticamente impossibile dimenticare quella dedicata all’eroe Hercules e al suo fedele compagno Iolao. Andata in onda per la prima volta in assoluto nel 1995, la serie televisiva ha riscosso un successo sin dal suo primo episodio. Tanto è vero che le avventure del giovanissimo ed aitante eroe ci hanno fatto compagnia per circa sei stagioni.

Proprio in un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo parlato di Hercules e di come, a distanza di anni, l’attore è cambiato. Cosa sappiamo, però, di Iolao? Dalla messa in onda dell’ultima puntata della serie televisiva, sono passati esattamente 22 anni, ma com’è cambiato Michael Hurst? Siete proprio curiosi di saperlo? Ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa!

Era Iolao in Hercules, lo ricordate? Com’è cambiato oggi

Senza alcun dubbio, vi ricorderete di lui: Iolao! Fedele amico, nonché nipote di Hercules, il giovanissimo “guerriero” ha fatto da spalla all’eroe in tantissime sue avventure. E, con la sua spietata simpatia, è riuscito a strappare un sorriso anche in situazioni di estrema difficoltà. Cosa sappiamo, però, su di lui? Nel 1999, infatti, è andata in onda l’ultima puntata della sesta stagione (in Italia, invece, nel 2001), ma com’è cambiato in tutti questi anni Michael Hurst?

A distanza di anni, quindi, che fine ha fatto, Michael Hurst, l’attore che ha interpretato Iolao in hercules? Ebbene: stando a quanto si apprende dal suo canale Instagram, sembrerebbe che, nonostante siano passati gli anni, l’attore continua a coltivare la sua passione: la recitazione.

E, invece, com’è cambiato? Ebbene: così come per il suo “collega”, anche per lui il tempo non è affatto cambiato! Sul suo profilo Instagram, siamo riusciti a rintracciare alcuni scatti che ce lo confermano a gran voce. Guardate un po’:

Certo, gli anni saranno pure passati, ma sembrerebbe che non l’abbia fatto per Michael Hurst. Cosa ne pensate? Anche voi siete d’accordo?