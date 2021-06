Avete mai visto la ‘seconda casa’ di Karina Cascella? Resterete veramente a bocca aperta: di seguito vi mostriamo la foto

Karina Cascella è divenuta famosa grazie al ruolo di opinionista nel dating show Uomini e Donne di Maria De Filippi. Nel programma di Canale 5 trova anche l’amore, conoscendo il tronista Salvatore Angelucci, uscito dal programma con la corteggiatrice Paola Frizziero. I due sono stati insieme un bel po’ ed hanno avuto anche una figlia, Ginevra. La relazione oggi è tramontata, ma tra i due resta un bel rapporto. Karina nutre una profonda stima anche per la sua nuova compagna, Alessandra Gallocchio.

Dopo l’addio a Uomini e Donne, la Cascella ha partecipato nel 2008 al reality show de La Talpa e negli ultimi anni compare spesso nei salotti di Barbara D’Urso nelle vesti di opinionista.

Avete mai visto la ‘seconda casa’ di Karina Cascella?

Oltre ad essere impegnata nel mondo della televisione, la Cascella è anche un’imprenditrice, oltre che influencer. Sui social network, infatti, è molto seguita, in particolare su Instagram, dove può contare su oltre un milione di seguaci. Proprio sul popolare social network, la Cascella ha pubblicato una foto della sua ‘seconda casa’.

Come abbiamo detto, infatti, la Cascella è anche un’imprenditrice, oltre che un personaggio televisivo. Nel 2014, ad esempio, ha aperto un negozio a Milano. Di recente, invece, sembra lavori in un locale di Bergamo, che sarebbe appunto la sua ‘seconda casa’. L’ex opinionista di Uomini e Donne ha pubblicato una foto nel locale, scrivendo: “La mia postazione“.

La Cascella è favolosa e infatti tra i commenti non sono mancati i complimenti. Ci sono anche commenti di personaggi famosi, come Francesco Arca, che scrive: “Tra poco arrivo. Non vedo l’ora“. È probabile dunque che il locale in cui lavora la Cascella sia frequentato anche da personaggi famosi. Sulla pagina del locale, infatti, ci sono foto con calciatori e altre personalità del mondo dello spettacolo.