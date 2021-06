Vi siete mai chiesti che auto utilizza Kim Kardashian? L’ha appena mostrata sui social, è davvero straordinaria! Dateci un po’ un’occhiata.

È la regina indiscussa di Instagram, Kim Kardashian. Con un profilo che conta più di 225 mila followers, la modella sa sempre come lasciare senza parole tutto il suo pubblico. Come? La risposta è davvero semplicissima: oltre ad essere solita a condividere scatti fotografici davvero impressionanti e fantastici, la modella non perde mai occasione di poter rendere partecipi i suoi sostenitori su tutto quello che le accade. Lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, con una serie di fotografie, Kim Kardashian ha “presentato” ai suoi fan la sua nuova auto.

L’ha mostrata sui socila pochissime ore fa, eppure la nuova auto di Kim Kardashian ha fatto un vero e proprio boom di likes. Avete letto proprio bene, si! In poco e niente, il nuovo gioiello della bella Kardashian ha fatto il botto. Di che cosa parliamo, però? E, soprattutto, di quale auto si tratta? Scopriamolo!

Kim Kardashian, avete visto la sua nuova auto? Incredibile

Una cosa è certa: ancora una volta, Kim Kardashian è riuscita a lasciare senza parole i suoi sostenitori. Perché? La risposta è davvero semplice: la sua auto nuova di zecca è davvero impressionante. A mostrarla, come dicevamo precedentemente, è stata proprio la diretta interessata a mostrarla al suo affezionatissimo pubblico social. Non sappiamo quando sia stata acquistata e quanto le sia costata, sia chiaro. Fatto sta che è l’auto è particolarissima, ma soprattutto pazzesca!

Prima di mostrarvi la nuova auto di Kim Kardashian, vi anticipiamo: stiamo parlando di una Lamborghini. E, sia chiaro: non si tratta assolutamente di una Lamborghini “qualunque”, bensì di una fatta proprio al caso per lei. Volete vederla? Eccola:

Con un post che racchiude un video e ben sei fotografie, Kim Kardashian presenta la sua nuova “bimba”. Una Lamborghini ultimo modello che, da come si vede, è interamente rivestito da un tessuto di colore bianco. E, badate bene, non soltanto il suo esterno è rivestito, ma lo è anche il suo interno. Insomma, adesso sarà proprio difficile camminare per le vie della sua città in modo del tutto inosservato. Siete d’accordo?