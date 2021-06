L’auto più costosa al mondo non è una Ferrari come molti potrebbero immaginare: per scoprire qual è e il suo prezzo, leggete qui.

Ferrari, Lamborghini, Rolls Royce: un vero sogno per gli amanti dei motori a quattro ruote che da sempre restano incantati da questi modelli unici per potenza e stile. Comune denominatore di tutti queste auto è sempre e solo uno: il lusso sfrenato. Un lusso che siamo abituati ad immaginare solo nel raggio di 10 metri di un ultramilionario.

Leggi anche—–>>>>Kim Kardashian, avete visto la sua auto nuova di zecca? L’ha appena mostrata: è pazzesca!

Nell’immaginario collettivo è quasi sempre la Ferrari a dominare la classifica delle super car più costose al mondo, ma in realtà non è così. Scopriamo qual è quindi la vera regina incontrastata tra le auto più costose al mondo.

Segui anche il nostro canale INSTAGRAM: vi regaliamo scoop, meme e intrattenimento! CLICCA QUI

E’ l’auto più costosa al mondo: resterete a bocca aperta quando saprete il prezzo

Ebbene sì, il celeberrimo “cavallino rampante” in realtà non è in cima alla classifica delle auto di lusso. Il primo posto spetta invece alla Bugatti Voiture Noire: creata per i 110 anni di storia del brand, questo modello è il più costoso in assoluto. Il suo prezzo? Ben 18,7 milioni di dollari, tasse incluse e personalizzazioni escluse.

Leggi anche—–>>>L’auto di Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez: che spettacolo, l’avete mai vista?

Insomma un modello per grandi appassionati come ad esempio Cristiano Ronaldo: il campione possiede una ventina di auto tra Rolls Royce, Ferrari, Lamborghini e Porsche per un totale di circa 20 milioni di euro.

Che ve ne pare di questa meraviglia? Sapete che ne esistono solo 10 esemplari?