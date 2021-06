Lorella Cuccarini vanta di un fisico più che pazzesco: sapete qual è il suo “segreto” di bellezza? Le immagini fugano ogni dubbio.

È stata una delle recentissime professoresse di Amici, Lorella Cuccarini. Dopo una carriera televisiva intramontabile, la conduttrice romana ha continuato ad incantare il pubblico italiano tra i banchi della scuola di Maria De Filippi. Vi piacerebbe se fosse confermata anche per la prossima edizione? A noi tantissimo, ovviamente! Al momento, però, non abbiamo ancora alcun tipo di conferma. In attesa di scoprirlo, la bella Cuccarini continua ad interagire con il suo pubblico. E, soprattutto su Instagram, è attivissima e seguitissima.

Leggi anche –> Stefano De Martino e Lorella Cuccarini: indiscrezione bomba! Cosa emerge

È proprio sul suo canale Instagram ufficiale che, alcuni giorni fa, Lorella Cuccarini ha svelato il suo “segreto” di bellezza. Tra qualche mese, esattamente il 10 Agosto, la conduttrice romana compie ben 56 anni. Eppure, vanta di un fisico davvero da urlo e da invidiare. Come fa? Ebbene: è stata la diretta interessata a mostrarlo! Guardiamo!

Lorella Cuccarini, è questo il suo segreto di bellezza: le immagini parlano chiaro

Vi siete mai chiesti qual è il “segreto” di Lorella Cuccarini per vantare di un fisico davvero pazzesco? All’età di 55 anni, la conduttrice romana non soltanto è splendida, ma decanta anche di una forma fisica davvero bestiale. Come fa? Ebbene: a mostrare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stata proprio la diretta interessata. Qualche giorno fa, attraverso un video condiviso sulla sua pagina Instagram ufficiale, l’ex professoressa di Amici ha mostrato al suo pubblico il suo allenamento.

Gli esercizi che Lorella Cuccarini è solita svolgere per allenare il suo fisico sono davvero pazzeschi. E, badate bene, li può ripetere chiunque, con le opportune precauzioni ovviamente. L’unica cosa che vi servirà è il cosiddetto TRX. Guardiamo meglio da vicino:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lorella Cuccarini (@lcuccarini)

Chiaramente all’aria aperta, probabilmente nel giardino di casa sua, Lorella Cuccarini ha mostrato ai suoi sostenitori il suo allenamento. E che allenamento, oseremmo dire! Mirato ad allenare i muscoli di tutto il corpo, il workout si mostra completo e, soprattutto, super efficace, dati i risultati!

Cosa ne pensate?