Mediaset ha preso una decisione: circola in queste ore un’indiscrezione bomba, potrebbe essere proprio lei la novità del palinsesto tv!

C’è aria di novità in casa Mediaset! In prossimità della stagione estiva, Striscia la Notizia potrebbe cambiare volti. La notizia ed i papabili nomi circolano già da qualche settimana: il tg satirico di Canale 5 che manda in onda servizi d’attualità, scherzi ed approfondimenti divertenti potrebbe vedere volti nuovi. Tempo fa è giunta voce che al famoso bancone di Striscia potrebbe sedersi il celebre attore e comico napoletano, Alessandro Siani. Ma chi lo affiancherebbe? Mediaset sta pensando a diverse novità per il palinsesto tv della prossima stagione. Ci saranno nuovi protagonisti, nuovi progetti! E’ il settimanale Oggi a a lanciare un’indiscrezione bomba: a quanto pare Pier Silvio Berlusconi ha già scelto il prossimo volto e novità del palinsesto televisivo!

Mediaset ha deciso: indiscrezione bomba, sarà lei la novità del palinsesto tv

Striscia La Notizia cambia volti! Il settimanale Oggi rivela alcune clamorose indiscrezioni che riguardano proprio i prossimi volti del palinsesto televisivo: Mediaset avrebbe praticamente deciso! Secondo quanto si legge, Pier Silvio Berlusconi sta ‘corteggiando’ la bellissima attrice e conduttrice per convincerla a sposare il nuovo progetto. Di chi parliamo? Vanessa Incontrada!

Alcuni rumors circolati diversi giorni fa vedevano la Incontrada seduta al bancone di Striscia La Notizia insieme ad Alessandro Siani. In questo modo potrebbe formarsi un duo assolutamente inedito! Ma il settimanale Oggi rivela che Pier Silvio Berlusconi starebbe pensando a Vanessa Incontrada per un progetto molto importante: potrebbe affidarle un altro programma!

Si legge che c’è un altro big che potrebbe entrare nel piccolo schermo, nella prossima stagione. Si tratta di Claudio Baglioni: a maggio doveva andare in onda con tre serate evento, poi saltate. A quanto pare però, il celebre artista potrebbe tornare in tv il prossimo autunno!