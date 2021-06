Era la piccola Gertie in E.T. L’extraterrestre, oggi è un’attrice famosissima: non ci credereste mai, è proprio lei!

Sono passati 30 anni dall’uscita di quello che sarebbe diventato uno dei film più visti ed amati di sempre. Parliamo di E.T. L’Extraterrestre, la pellicola di Steven Spielberg, che narra la storia di un ragazzino che incontra e diventa amico di un alieno, che non riesce a fare ritorno sul suo pianeta. Un film unico, vincitore di due premi Oscar, che unisce fantascienza e valori profondi. Tra i personaggi del film, oltre al piccolo Elliot c’è anche lei, Gertie, la sua sorellina.

Ebbene, forse non tutti sanno che quella bambina, che all’epoca aveva circa sette anni, oggi è una delle attrici più amate. Curiosi di sapere di chi si tratta? Ve lo sveliamo subito!

Era la piccola Gertie in E.T. L’extraterrestre, oggi è un’attrice di fama mondiale: ecco di chi si tratta

Fu Steven Spielberg a volerla per il ruolo di Gertie, dopo averla conosciuta nei provini per un altro fil, Poltergeist – Demoniache presenze. La piccola protagonista di E.T. è entrata nel cuore di tantissimi fan, ma forse non tutti sanno che, oggi, è famosissima! Sapete di chi si tratta? Di Drew Barrymore, che all’epoca aveva sette anni! Oggi l’attrice ha 46 anni ed è una vera e propria star.

Una carriera ricca di successi per l’attrice, una carriere che è iniziata proprio con il ruolo di Gertie. Ma diamo un’occhiata ad alcuni scatti postati proprio da lei sui social, per scoprire come la ritroviamo oggi, a distanza di circa 30 anni:

Eh si, di tempo ne è passato, ma i lineamenti e le espressioni della piccola “Gertie” sono rimasti identici!

E voi, conoscevate questo retroscena dell’amatissima pellicola di Steven Spielberg?