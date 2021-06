Era Clare, la figlia del Rettore Arnold, in Beverly Hills 90210: curiosi di scoprire come appare oggi l’attrice Kathleen Robertson?

Tra gli amatissimi protagonisti di Beverly Hills 90210, telefilm cult degli anni Novanta, ad un certo punto fece il suo ingresso un nuovo personaggio destinato a conquistare il pubblico e a incidere non poco sulla trama della serie. Si tratta di Clare Arnold. Forse il nome non vi suggerirà subito il suo volto, ma dalle foto potete subito capire di chi stiamo parlando.

Interpretata dall’attrice canadese Kathleen Robertson, Clare non fu accolta subito a braccia aperte dai fan della serie. Molto probabilmente, la sua colpa iniziale fu quella di voler conquistare l’integerrimo Brandon Walsh, all’epoca fidanzato con Kelly Taylor. A poco a poco, però, la figlia del Rettore Arnold divenne amica di tutti i protagonisti e anche il pubblico iniziò ad amarla.

Vi piacerebbe scoprire che fine ha fatto l’attrice che dal 1994 al 1997 ha prestato il suo volto a Clare? Continuate a leggere!

E’ stata Clare Arnold in Beverly Hills: Kathleen Robertson oggi

Nata in Ontario l’8 luglio del ’73, Kathleen Robertson oggi ha quasi 53 anni. La sua carriera artistica iniziò molto presto, quando aveva appena dieci anni. Nel 1990 prese parte alla serie TV canadese Maniac Mansion; nel 1992 debuttò al cinema con il film Blown Away – Spazzato via. Ha recitato anche in vari film per la tv, ma il vero successo arrivò nel 1994 con Beverly Hills. Dal celebre telefilm andò via nel 1997 con grande rimpianto dei fan.

Terminata quell’esperienza, la Robertson lavorò in due pellicole del suo fidanzato dell’epoca, Gregg Araki, Ecstasy Generation e Splendidi amori.

Negli anni Duemila l’abbiamo vista in Scary Movie 2 e Mi chiamo Sam, come co-protagonista di Last Exit di John Fawcett e nelle vesti di Carol Van Ronkel in Hollywoodland.